アニメ『アイドリッシュセブン Third BEAT!』第1クール キービジュアル（C）BNOI/アイナナ製作委員会

テレビアニメ『アイドリッシュセブン』の第3期『アイドリッシュセブンThird BEAT!』第1クールのキービジュアル、PV第2弾、新衣装に身を包んだIDOLiSH7・TRIGGER・Re:valeの新ビジュアルが公開された。7月4日よりTOKYO MXなどで放送がスタートする。

第1クールのキービジュアルは、桜の花びらが舞う中、遙か未来を見つめるようなIDOLiSH7の姿が。また、IDOLiSH7の楽曲「Sakura Message」の音楽に乗せてドラマチックに展開するPV第2弾も公開され3期に登場する新たな衣装に身を包んだIDOLiSH7・TRIGGER・Re:valeの新規メンバービジュアルも公開となった。

同作は、人気スマートフォンゲームが原作で、プレーヤーが芸能事務所で働くマネジャーとして、男性アイドル「IDOLiSH7」を育成していく物語。2018年1～5月にテレビアニメ第1期が放送され、第2期が2020年4月～12月（※新型コロナウイルスの影響による延期期間含む）に放送された。

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