◇13日 西武―中日（メットライフドーム）

スターティングメンバーが発表され、中日は打力が売りの山下斐紹捕手（28）を「7番・一塁」でスタメン起用するなど、打順と守備位置を大幅に入れ替えた。根尾昂内野手（21）はベンチスタートとなった。

先発の福谷浩司投手（30）は4戦連続で桂依央利捕手（29）とのバッテリー。“山賊打線”を封じ、チームの交流戦白星締めを狙う。

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・三ツ俣

3番・三・高橋周

4番・指・ビシエド

5番・右・福留

6番・二・堂上

7番・一・山下

8番・捕・桂

9番・左・高松

投・福谷

【西武】

1番・左・岸

2番・中・金子

3番・指・栗山

4番・二・呉

5番・一・山川

6番・三・スパンジェンバーグ

7番・右・愛斗

8番・捕・岡田

9番・遊・山田

投・ニール