【中日スタメン】山下斐紹が「7番・一塁」でスタメン 先発・福谷浩司は4戦連続で桂依央利とバッテリー
2021年6月13日 12時42分
◇13日 西武―中日（メットライフドーム）
スターティングメンバーが発表され、中日は打力が売りの山下斐紹捕手（28）を「7番・一塁」でスタメン起用するなど、打順と守備位置を大幅に入れ替えた。根尾昂内野手（21）はベンチスタートとなった。
先発の福谷浩司投手（30）は4戦連続で桂依央利捕手（29）とのバッテリー。“山賊打線”を封じ、チームの交流戦白星締めを狙う。
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・三・高橋周
4番・指・ビシエド
5番・右・福留
6番・二・堂上
7番・一・山下
8番・捕・桂
9番・左・高松
投・福谷
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・三・高橋周
4番・指・ビシエド
5番・右・福留
6番・二・堂上
7番・一・山下
8番・捕・桂
9番・左・高松
投・福谷
【西武】
1番・左・岸
2番・中・金子
3番・指・栗山
4番・二・呉
5番・一・山川
6番・三・スパンジェンバーグ
7番・右・愛斗
8番・捕・岡田
9番・遊・山田
投・ニール
1番・左・岸
2番・中・金子
3番・指・栗山
4番・二・呉
5番・一・山川
6番・三・スパンジェンバーグ
7番・右・愛斗
8番・捕・岡田
9番・遊・山田
投・ニール
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