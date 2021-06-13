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【中日スタメン】山下斐紹が「7番・一塁」でスタメン 先発・福谷浩司は4戦連続で桂依央利とバッテリー

2021年6月13日 12時42分

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試合に向け、打撃練習する山下

試合に向け、打撃練習する山下

◇13日　西武―中日（メットライフドーム）
　スターティングメンバーが発表され、中日は打力が売りの山下斐紹捕手（28）を「7番・一塁」でスタメン起用するなど、打順と守備位置を大幅に入れ替えた。根尾昂内野手（21）はベンチスタートとなった。
　先発の福谷浩司投手（30）は4戦連続で桂依央利捕手（29）とのバッテリー。“山賊打線”を封じ、チームの交流戦白星締めを狙う。
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・三・高橋周
4番・指・ビシエド
5番・右・福留
6番・二・堂上
7番・一・山下
8番・捕・桂
9番・左・高松
投・福谷
【西武】
1番・左・岸
2番・中・金子
3番・指・栗山
4番・二・呉
5番・一・山川
6番・三・スパンジェンバーグ
7番・右・愛斗
8番・捕・岡田
9番・遊・山田
投・ニール

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