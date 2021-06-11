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北海道で１４５人がコロナ感染 計４万２６５人に、１７人死亡
北海道などは１１日、道内で１４５人の新型コロナウイルス感染を確認し、１７人が死亡したと発表した。道内...
6月11日
「医療的ケア児」への支援法成立 保育所、学校に看護師配置
たんの吸引などが必要な「医療的ケア児」や家族に対する支援法が１１日、参院本会議で全会一致により可決、...
環境省に「脱炭素審議官」 ５０年目標達成へ新設調整
２０５０年までの脱炭素社会実現に向け、政府が今夏にも環境省に「カーボンニュートラル担当審議官」の局長...
１２日から電話でも接種予約開始 自衛隊運営センター、全国対象
自衛隊が東京と大阪で運営する新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターは１２日午前７時から電話窓...
医療機関などに抗原検査キット 厚労省、高齢者施設にも
厚生労働省は１１日までに、医療機関や高齢者施設に新型コロナウイルス感染症の抗原検査の簡易キットを配布...
囲碁、芝野が奪取にあと１勝 本因坊戦第４局
囲碁の第７６期本因坊戦７番勝負の第４局は１０、１１の両日、北九州市で打たれ、挑戦者の芝野虎丸王座（２...