沖縄県は１１日、１４５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染者は計１万９２４５人になった。

県は在沖縄米軍で６人が陽性だったことも公表し、感染者は計１４２８人になった。県の集計には含めていない。

