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沖縄で１４５人感染　累計１万９２４５人に

2021年6月11日 17時18分 (6月11日 17時43分更新)
　沖縄県は１１日、１４５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染者は計１万９２４５人になった。
　県は在沖縄米軍で６人が陽性だったことも公表し、感染者は計１４２８人になった。県の集計には含めていない。

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