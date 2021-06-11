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福島で警察官が拳銃自殺か　県警田村署

2021年6月11日 17時29分 (6月11日 17時43分更新)
　福島県警察本部＝福島市杉妻町

　福島県警察本部＝福島市杉妻町

　福島県警関係者や消防によると、１１日午後０時半ごろ、三春町の田村署で男性警察官１人が倒れているのが見つかり、搬送先で死亡が確認された。県警は現場の状況から拳銃自殺を図ったとみて調べている。

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