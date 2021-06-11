【中日スタメン】堂上が今季初二塁で２番、三ツ俣８番・遊撃、根尾２試合ぶりベンチ
2021年6月11日 17時31分
◇11日 西武―中日（メットライフドーム）
スターティングメンバーが発表され、中日は堂上直倫内野手（32）を今季初の二塁となる「2番・二塁」、三ツ俣大樹内野手（29）を「8番・遊撃」で8試合ぶりに先発起用するなど打線を組み替えた。9日の楽天戦（楽天生命パーク宮城）の守備で左手首をひねった根尾昂内野手（21）は、2試合ぶりにベンチメンバー入りした。
先発の大野雄大投手（32）は交流戦2戦2敗と苦戦。西武戦は5度目で、敵地では2016年6月11日に9イニング2失点で白星を挙げた。1カ月ぶりの今季3勝目で、チームの交流戦初Vに望みをつなげたい。
【中日】
1番・中・大島
2番・二・堂上
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・指・福留
6番・左・福田
7番・捕・木下拓
8番・遊・三ツ俣
9番・右・高松
投・大野雄
【西武】
1番・左・岸
2番・中・金子
3番・捕・森
4番・指・栗山
5番・二・呉
6番・一・山川
7番・三・スパンジェンバーグ
8番・右・愛斗
9番・遊・山田
投・高橋
PR情報