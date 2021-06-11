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名古屋のアパート２人殺傷、被害者の身元判明

2021年6月11日 16時00分 (6月11日 16時00分更新)
名古屋・中村署を出る肥田昭吉容疑者＝１１日午前８時３２分

名古屋・中村署を出る肥田昭吉容疑者＝１１日午前８時３２分

　名古屋市中村区椿町のアパートで九日深夜、住人二人が殺傷された事件で、中村署は十一日、亡くなった男性はこのアパートに住む職業不詳、道端光宏さん（５７）と発表した。
　署によると、死因は頭を殴られたことによる外傷性脳機能障害。
　署は十一日、道端さんへの殺人容疑で逮捕していた同じアパートの無職、肥田昭吉容疑者（５４）を送検した。

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