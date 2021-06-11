キンプリ新アルバム『Re:Sense』収録内容を一挙公開 ユニット曲も明らかに
2021年6月11日 12時00分 (6月11日 13時06分更新)
人気グループ・King & Princeの3rdアルバム『Re:Sense』（リセンス／7月21日発売）の収録曲など詳細が11日、公開された。
今作は2曲を表題曲とし、初回限定盤Aの表題曲「僕らのGreat Journey」は、旅に出かけたくなるようなさわやかな青春ソング。初回限定盤Bの表題曲「Namae Oshiete」は、2019年にアメリカ・ロサンゼルスでレコーディングされた全編英語詞の楽曲となっている。
ほかにも、永瀬廉、高橋海人、岸優太によるユニット曲「Lost in Love」、平野紫耀と神宮寺勇太のユニット曲「ツッパリ魂」を収録。“絶対服従!?”を約束に、お互いのユニットをプロデュースした企画曲や、シングル曲「I promise」「Magic Touch」「Beating Hearts」を含む全16曲（通常盤のみ全17曲）が収められる。
初回限定盤の付属DVDには、それぞれの表題曲ミュージックビデオやメイキングを収録。さらに、初回限定盤AにはMVの番外編として「白熱！ King & Prince ゴーカート対決！」、初回限定盤Bには「Namae Oshiete」MVのダンスバージョンや、レコーディングドキュメンタリーin LAが盛り込まれる。
■King & Prince 3rdアルバム『Re:Sense』収録内容
▽CD
01. 僕らのGreat Journey
02. ユメラブ（You, Me, Love）
03. BUBBLES & TROUBLES
04. Magic Touch
05. Lost in Love（永瀬廉、髙橋海人、岸優太）
06. サマーデイズ
07. 幸せがよく似合うひと
08. Beating Hearts
09. Koiは優しくない
10. フィジャディバグラビボブラジポテト！
11. ツッパリ魂（平野紫耀、神宮寺勇太）
12. Body Paint
13. Dance to the music
14. I promise
15. 花束
16. Namae Oshiete
17. Dear My Tiara（通常盤のみ収録）
▽CD
01. 僕らのGreat Journey
02. ユメラブ（You, Me, Love）
03. BUBBLES & TROUBLES
04. Magic Touch
05. Lost in Love（永瀬廉、髙橋海人、岸優太）
06. サマーデイズ
07. 幸せがよく似合うひと
08. Beating Hearts
09. Koiは優しくない
10. フィジャディバグラビボブラジポテト！
11. ツッパリ魂（平野紫耀、神宮寺勇太）
12. Body Paint
13. Dance to the music
14. I promise
15. 花束
16. Namae Oshiete
17. Dear My Tiara（通常盤のみ収録）
▽DVD（初回限定盤A）
・「僕らのGreat Journey」Music Video
・「僕らのGreat Journey」Music Video Making
・「僕らのGreat Journey」Music Video 番外編～白熱！ King & Prince ゴーカート対決！～
・Making of『Re:Sense』
・「僕らのGreat Journey」Music Video
・「僕らのGreat Journey」Music Video Making
・「僕らのGreat Journey」Music Video 番外編～白熱！ King & Prince ゴーカート対決！～
・Making of『Re:Sense』
▽DVD（初回限定盤B）
・「Namae Oshiete」Music Video
・「Namae Oshiete」Music Video -Dance ver.-
・「Namae Oshiete」Music Video Making
・「Namae Oshiete」レコーディングドキュメンタリーin LA
・「Namae Oshiete」Music Video
・「Namae Oshiete」Music Video -Dance ver.-
・「Namae Oshiete」Music Video Making
・「Namae Oshiete」レコーディングドキュメンタリーin LA
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