7月21日に3rdアルバム『Re:Sense』をリリースするKing & Prince

人気グループ・King & Princeの3rdアルバム『Re:Sense』(リセンス/7月21日発売)の収録曲など詳細が11日、公開された。

今作は2曲を表題曲とし、初回限定盤Aの表題曲「僕らのGreat Journey」は、旅に出かけたくなるようなさわやかな青春ソング。初回限定盤Bの表題曲「Namae Oshiete」は、2019年にアメリカ・ロサンゼルスでレコーディングされた全編英語詞の楽曲となっている。

ほかにも、永瀬廉、高橋海人、岸優太によるユニット曲「Lost in Love」、平野紫耀と神宮寺勇太のユニット曲「ツッパリ魂」を収録。“絶対服従!?”を約束に、お互いのユニットをプロデュースした企画曲や、シングル曲「I promise」「Magic Touch」「Beating Hearts」を含む全16曲(通常盤のみ全17曲)が収められる。

初回限定盤の付属DVDには、それぞれの表題曲ミュージックビデオやメイキングを収録。さらに、初回限定盤AにはMVの番外編として「白熱! King & Prince ゴーカート対決!」、初回限定盤Bには「Namae Oshiete」MVのダンスバージョンや、レコーディングドキュメンタリーin LAが盛り込まれる。

■King & Prince 3rdアルバム『Re:Sense』収録内容

▽CD

01. 僕らのGreat Journey

02. ユメラブ(You, Me, Love)

03. BUBBLES & TROUBLES

04. Magic Touch

05. Lost in Love(永瀬廉、髙橋海人、岸優太)

06. サマーデイズ

07. 幸せがよく似合うひと

08. Beating Hearts

09. Koiは優しくない

10. フィジャディバグラビボブラジポテト!

11. ツッパリ魂(平野紫耀、神宮寺勇太)

12. Body Paint

13. Dance to the music

14. I promise

15. 花束

16. Namae Oshiete

17. Dear My Tiara(通常盤のみ収録)

▽DVD(初回限定盤A)

・「僕らのGreat Journey」Music Video

・「僕らのGreat Journey」Music Video Making

・「僕らのGreat Journey」Music Video 番外編~白熱! King & Prince ゴーカート対決!~

・Making of『Re:Sense』

▽DVD(初回限定盤B)

・「Namae Oshiete」Music Video

・「Namae Oshiete」Music Video -Dance ver.-

・「Namae Oshiete」Music Video Making

・「Namae Oshiete」レコーディングドキュメンタリーin LA

