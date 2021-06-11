『ABCお笑いグランプリ』6・18ファイナリスト発表はABEMAで配信
2021年6月11日 12時00分 (6月11日 12時06分更新)
若手芸人の登龍門的コンテスト『ABCお笑いグランプリ』。7月11日の決勝戦に向けたファイナリスト12組の発表が18日午後8時よりABEMAで無料独占生配信されることが決定した。プレゼンターは、南海キャンディーズの山里亮太。昨年、初めて『ABCお笑いグランプリ』の司会を務めたが、今年も決勝戦のMCに就任することが決定した。決勝進出者発表の瞬間でも、その快弁をふるう。
「ABC漫才・落語新人コンクール」からその歴史を刻み始めた大会は、若手の登竜門的コンテストとして今年で42回目を迎える『ABCお笑いグランプリ』。昨年の480組を大幅に上回る574組もの若きお笑い芸人たちがエントリーした今年の大会の決勝戦は、ABCテレビ（関西ローカル）で生放送、「ABEMA」で無料生配信される。
また今回、「カーネクスト」を展開するラグザス・クリエイト社が、冠提供社として大会を支えることになった。
ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、かまいたち、霜降り明星がその頂に立った「ABCお笑いグランプリ」。第40代王者・エンペラー、第41代王者・コウテイに続き、今年のグランプリを制するのはいったい誰か!?
■MC山里が生電話！カーネクストpresents第42回ABCお笑いグランプリ・ファイナリスト生発表！
配信日程： 6月18日（金）後8：00～9：00（生放送）
配信チャンネル：ABEMA SPECIAL
https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DWGCAH6ZgjSHiF
出演者：山里亮太（南海キャンディーズ）
配信日程： 6月18日（金）後8：00～9：00（生放送）
配信チャンネル：ABEMA SPECIAL
https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DWGCAH6ZgjSHiF
出演者：山里亮太（南海キャンディーズ）
■カーネクスト presents 第42回ABCお笑いグランプリ【決勝】
日程：7月11日（日）（生放送）※放送時間は後日発表
出演者：詳細は後日発表
日程：7月11日（日）（生放送）※放送時間は後日発表
出演者：詳細は後日発表
■公式ホームページ
https://www.asahi.co.jp/owarai/
https://www.asahi.co.jp/owarai/
■ABEMA特設ページ
https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DWGCAH6ZgjSHiF
https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DWGCAH6ZgjSHiF
『ABCお笑いグランプリ』昨年を上回る574組がエントリー、決勝は7・11
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