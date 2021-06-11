若手芸人の登龍門的コンテスト『ABCお笑いグランプリ』。7月11日の決勝戦に向けたファイナリスト12組の発表が18日午後8時よりABEMAで無料独占生配信されることが決定した。プレゼンターは、南海キャンディーズの山里亮太。昨年、初めて『ABCお笑いグランプリ』の司会を務めたが、今年も決勝戦のMCに就任することが決定した。決勝進出者発表の瞬間でも、その快弁をふるう。

「ABC漫才・落語新人コンクール」からその歴史を刻み始めた大会は、若手の登竜門的コンテストとして今年で42回目を迎える『ABCお笑いグランプリ』。昨年の480組を大幅に上回る574組もの若きお笑い芸人たちがエントリーした今年の大会の決勝戦は、ABCテレビ（関西ローカル）で生放送、「ABEMA」で無料生配信される。

また今回、「カーネクスト」を展開するラグザス・クリエイト社が、冠提供社として大会を支えることになった。

ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、かまいたち、霜降り明星がその頂に立った「ABCお笑いグランプリ」。第40代王者・エンペラー、第41代王者・コウテイに続き、今年のグランプリを制するのはいったい誰か!?

■MC山里が生電話！カーネクストpresents第42回ABCお笑いグランプリ・ファイナリスト生発表！

配信日程： 6月18日（金）後8：00～9：00（生放送）

配信チャンネル：ABEMA SPECIAL

https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DWGCAH6ZgjSHiF

出演者：山里亮太（南海キャンディーズ）

■カーネクスト presents 第42回ABCお笑いグランプリ【決勝】

日程：7月11日（日）（生放送）※放送時間は後日発表

出演者：詳細は後日発表

■公式ホームページ

https://www.asahi.co.jp/owarai/

■ABEMA特設ページ

https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DWGCAH6ZgjSHiF

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