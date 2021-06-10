GLAY、最新ライブ映像作品が「ミュージックDVD・BDランキング」1位獲得【オリコンランキング】
2021年6月10日 04時00分 (6月10日 04時05分更新)
GLAYの最新ライブ映像作品『GLAY DEMOCRACY 25TH“HOTEL GLAY GRAND FINALE”in SAITAMA SUPER ARENA』が、初週売上DVD：0.2万枚、BD：0.9万枚、合計初週1.1万枚を売り上げ、6月10日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング（音楽DVD、音楽BDの売上を合計）」でで初登場1位を獲得した。
GLAYのミュージックDVD・BDランキングでの1位は、2015/11/23付の『20th Anniversary Final GLAY in TOKYO DOME 2015 Miracle Music Hunt Forever-BOX-（Blu-ray）』（2015年11月発売）以来、5年7ヵ月ぶり、自身通算2作目となった。
本作は、2020年12月20日に行われた同名ライブのグランドフィナーレ公演などが収録されている。
・ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2021/6/14付：集計期間：2021年5月31日～6月6日）＞
＜クレジット：オリコン調べ（2021/6/14付：集計期間：2021年5月31日～6月6日）＞
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