本文へ移動

GLAY、最新ライブ映像作品が「ミュージックDVD・BDランキング」1位獲得【オリコンランキング】

2021年6月10日 04時00分 (6月10日 04時05分更新)
GLAY『GLAY DEMOCRACY 25TH“HOTEL GLAY GRAND FINALE”in SAITAMA SUPER ARENA』（LSG／6月2日発売）

GLAY『GLAY DEMOCRACY 25TH“HOTEL GLAY GRAND FINALE”in SAITAMA SUPER ARENA』（LSG／6月2日発売）

　GLAYの最新ライブ映像作品『GLAY DEMOCRACY 25TH“HOTEL GLAY GRAND FINALE”in SAITAMA SUPER ARENA』が、初週売上DVD：0.2万枚、BD：0.9万枚、合計初週1.1万枚を売り上げ、6月10日発表の最新「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング（音楽DVD、音楽BDの売上を合計）」でで初登場1位を獲得した。
【画像】表紙デザインもハイクオリティ！GLAY写真集
　GLAYのミュージックDVD・BDランキングでの1位は、2015/11/23付の『20th Anniversary Final GLAY in TOKYO DOME 2015 Miracle Music Hunt Forever-BOX-（Blu-ray）』（2015年11月発売）以来、5年7ヵ月ぶり、自身通算2作目となった。
　本作は、2020年12月20日に行われた同名ライブのグランドフィナーレ公演などが収録されている。
・ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2021/6/14付：集計期間：2021年5月31日～6月6日）＞
GLAY、選べる写真集発売へ　25年間の厳選ライブフォト1000枚の中から
GLAY・TAKURO、バーチャルYouTuberに楽曲提供　燦鳥ノム出演のMV公開
GLAY“神対応”後の変化、かつてあった解散の危機も語る
GLAY・TERU、「U.S.A.」ダンス披露　ライブで観客1000人盛り上げる
GLAY、東京ドーム含むドーム3公演中止「苦渋の決断」　医療従事者に1000万円寄付

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

音楽の新着

記事一覧