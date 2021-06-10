県営の「びわこボートレース場」（大津市茶が崎）の二〇二〇年度の舟券の売り上げが、過去最高の六百七十五億円となった。県は「新型コロナウイルス禍での巣ごもり需要を受け、売り上げが伸びた」としている。売り上げから十億円を、同年度の県一般会計に繰り入れた。繰入額が十億円に達するのは〇二年度以来、十八年ぶり。 （森田真奈子）

びわこボートは一九五二年に開設。これまでの売り上げの最高額は、九〇年度の五百十八億円だった。その後はレジャーの多様化やファンの高齢化で減少し、二〇〇五年度には百八十一億円に落ち込んだ。一〇年度前後は一般会計への繰入額が一千万円以下で推移していた。

一一年にスマートフォンからのインターネット投票が始まり、以降は全国的に回復。びわこの売り上げは一八年度に三百八十二億円、一九年度に四百一億円となっていた。

二〇年度の売り上げの七割以上が、ネットや電話での投票だった。新型コロナ禍でも、昨年は例年通り、年間に百八十六日間のレースを開催。三〜六月は無観客で開いたが、ネットや電話での投票は受け付けた。県事業課の担当者は「家で舟券を買え、休業要請が出ていたパチンコの客も流れてきたのでは」...

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