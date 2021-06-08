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【長野】９１日ぶりコロナ感染３人以下
県内では七日、新たに二十代から九十歳以上の男女三人の新型コロナウイルス感染が確認され、累計感染者数は...
6月8日
【三重】従業員の初回検査終了 高齢者・障害者施設、申し込みは７割
高齢者施設の従業員らに対する新型コロナウイルスの社会的検査について、県は七日、対象エリアの施設のうち...
【岐阜】新たに感染２５人 ４日連続５０人下回る
県と岐阜市は七日、新型コロナウイルスの新規感染者二十五人を発表した。県が目標とする一日の新規感染者五...
名古屋市の５月感染者５５３３人 前月比２・２倍、変異株流行
名古屋市は四日、五月の新型コロナウイルス感染者数の市内十六区別の内訳を発表した。市内全域の感染者数は...
【愛知】通所型施設職員に検査キット購入費補助 豊橋市が感染対策で
豊橋市は七日、福祉施設などでの新型コロナウイルス感染対策として、通所型の高齢者・障害者施設や保育所、...
【愛知】新規感染者指標「３」に改善 入院、重症患者数は依然「４」
県内の新型コロナウイルスの感染状況は五日時点で、直近七日間平均の新規感染者数が二五九・〇人となり、県...