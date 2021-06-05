【中日スタメン】木下拓が2試合ぶりにスタメン復帰 8番に阿部、根尾はベンチスタート
2021年6月5日 13時34分
◇５日 中日―オリックス（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが試合前に発表され、中日はチーム２位の６本塁打を放っている木下拓哉捕手（２９）が「６番・捕手」で２試合ぶりにスタメン復帰。根尾昂内野手（２１）はベンチスタートとなった。
先発マウンドに上がるのは、梅津晃大投手（２４）。今季３試合目の登板で初白星を目指す。
【オリックス】
１番・二・福田
２番・捕・若月
３番・左・吉田正
４番・右・杉本
５番・三・宗
６番・中・中川圭
７番・一・Ｔ―岡田
８番・遊・紅林
９番・投・田嶋
１番・二・福田
２番・捕・若月
３番・左・吉田正
４番・右・杉本
５番・三・宗
６番・中・中川圭
７番・一・Ｔ―岡田
８番・遊・紅林
９番・投・田嶋
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・堂上
３番・左・福田
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・捕・木下拓
７番・右・井領
８番・二・阿部
９番・投・梅津
１番・中・大島
２番・遊・堂上
３番・左・福田
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・捕・木下拓
７番・右・井領
８番・二・阿部
９番・投・梅津
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