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国内最古の「跨線橋」歴史に幕 １１０年超、愛知のＪＲ半田駅
ＪＲ武豊線半田駅（愛知県半田市）の駅舎とホームをつなぐ１９１０年（明治４３年）１１月建造の「跨線橋」...
6月4日
２大学が教員養成課程を共通化へ 金沢大と富山大、来年度から
金沢大と富山大が、小中高校や特別支援学校などの教員養成課程を共通化する計画を進めていることが４日、両...
楽天、社員ら６万人接種へ ワクチン、東京本社などで
楽天グループは４日、グループ会社の社員や家族約６万人を対象に、２１日をめどに新型コロナウイルスワクチ...
健康観察遅れ患者１人死亡、札幌 コロナ感染で自宅待機中
札幌市は４日、新型コロナウイルス患者３人の健康観察が遅れ、うち自宅待機中の１人が死亡したと発表した。...
大阪の国公立３大学も学内接種へ 学生ら計５万３千人が対象
大阪大（大阪府吹田市）は４日、キャンパス内での新型コロナウイルスワクチン接種を２１日にも始める方向で...
７５歳医療費、２割負担が成立 年収２００万円以上対象
一定の収入がある７５歳以上の医療費窓口負担を１割から２割に引き上げる医療制度改革関連法は４日、参院本...