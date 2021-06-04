東京都庁

東京都は４日、新型コロナウイルスの感染者が新たに４７２人報告されたと発表した。直近７日間を平均した１日当たりの人数は４５５人で、前週比は７８・４％。累計は１６万２８９３人となった。４人の死亡も判明し、死者の累計は２０９５人。

都内は５月の大型連休後に感染者数の減少傾向が続いているが、感染力が強い変異株の増加による再拡大が懸念されている。

