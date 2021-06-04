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【中日スタメン】根尾昂が「7番・右翼」で3戦ぶりスタメン 木下拓に代わり桂依央利が先発マスク

2021年6月4日 17時12分

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荒木内野守備走塁コーチ（右）とノックを受ける根尾

荒木内野守備走塁コーチ（右）とノックを受ける根尾

◇4日　中日―オリックス（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、根尾昂内野手（21）が「7番・右翼」で3戦ぶりスタメン入り。木下拓に代わり桂依央利捕手（29）が「8番・捕手」で出場する。
　先発の大野雄大投手（32）は、オリックス・山本とのエース対決に臨む。交流戦で12球団最多59得点のオリックス打線を封じ、5月4日以来の3勝目となるかどうか。
【オリックス】
1番・中・福田
2番・三・宗
3番・左・吉田正
4番・右・杉本
5番・一・モヤ
6番・二・安達
7番・遊・紅林
8番・捕・伏見
9番・投・山本
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・堂上
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・根尾
8番・捕・桂
9番・投・大野雄

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