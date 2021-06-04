【中日スタメン】根尾昂が「7番・右翼」で3戦ぶりスタメン 木下拓に代わり桂依央利が先発マスク
2021年6月4日 17時12分
◇4日 中日―オリックス（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、根尾昂内野手（21）が「7番・右翼」で3戦ぶりスタメン入り。木下拓に代わり桂依央利捕手（29）が「8番・捕手」で出場する。
先発の大野雄大投手（32）は、オリックス・山本とのエース対決に臨む。交流戦で12球団最多59得点のオリックス打線を封じ、5月4日以来の3勝目となるかどうか。
【オリックス】
1番・中・福田
2番・三・宗
3番・左・吉田正
4番・右・杉本
5番・一・モヤ
6番・二・安達
7番・遊・紅林
8番・捕・伏見
9番・投・山本
1番・中・福田
2番・三・宗
3番・左・吉田正
4番・右・杉本
5番・一・モヤ
6番・二・安達
7番・遊・紅林
8番・捕・伏見
9番・投・山本
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・堂上
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・根尾
8番・捕・桂
9番・投・大野雄
1番・中・大島
2番・遊・堂上
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・根尾
8番・捕・桂
9番・投・大野雄
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