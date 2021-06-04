サウンドトラック『TVアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編 オリジナルサウンドトラック』(アニプレックス／5月26日発売)

『TVアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編 オリジナルサウンドトラック』が、初週2.4万枚を売り上げ、6月1日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： TVアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編 オリジナルサウンドトラック ／ サウンドトラック

2位： 4Wheels 9Lives ／ Ken Yokoyama

3位： 2nd STEP ／ つばきファクトリー

4位： MASS ／ the GazettE

5位： Hot Sauce:NCT DREAM Vol.1 ／ NCT DREAM

6位： きっとあの日、僕は死んだ ／ =conect

7位： Superspin ／ KUZIRA

8位： 新しい果実 ／ GRAPEVINE

9位： 赤裸々 ／ ポルカドットスティングレイ

10位： 接続 ／ AJICO

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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