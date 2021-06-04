6/7付週間アルバムランキング1位は『TVアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編 オリジナルサウンドトラック』
2021年6月4日 17時00分 (6月4日 17時06分更新)
『TVアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編 オリジナルサウンドトラック』が、初週2.4万枚を売り上げ、6月1日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： TVアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編 オリジナルサウンドトラック ／ サウンドトラック
2位： 4Wheels 9Lives ／ Ken Yokoyama
3位： 2nd STEP ／ つばきファクトリー
4位： MASS ／ the GazettE
5位： Hot Sauce:NCT DREAM Vol.1 ／ NCT DREAM
6位： きっとあの日、僕は死んだ ／ =conect
7位： Superspin ／ KUZIRA
8位： 新しい果実 ／ GRAPEVINE
9位： 赤裸々 ／ ポルカドットスティングレイ
10位： 接続 ／ AJICO
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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