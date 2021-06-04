『アニサマ2021』追加出演者に高橋洋子、angela、スタァライト九九組、森口博子ら
2021年6月4日 12時14分 (6月4日 13時07分更新)
世界最大のアニソンイベント「Animelo Summer Live」（以下、アニサマ）の「Animelo Summer Live 2021 -COLORS-」（さいたまスーパーアリーナ 8月27、28、29日開催）の追加出演アーティストが発表された。高橋洋子、angela、スタァライト九九組、森口博子の出演が決定した。
また、8月27日に出演する THE IDOLM＠STER 765 プロオールスターズから、中村繪里子、今井麻美、長谷川明子、平田宏美、仁後真耶子、原由実、釘宮理恵の出演が決定。さらには、8月28日出演のアイドルマスター シャイニーカラーズから、アルストロメリア（黒木ほの香、前川涼子、芝崎典子）、ノクチル（和久井優、土屋李央、田嶌紗蘭、岡咲美保）が出演する。
「アニサマ」は、2005年「Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-」の開催から始まり、3日間で8万超を動員する世界最大のアニソンイベントとして毎夏開催していたが、昨年、16回目のアニサマとして開催されるはずだった「アニサマ2020」は新型コロナウイルスの影響により繰り越しとなっていた。
■出演アーティスト
8/27(金)
THE IDOLM＠STER 765プロオールスターズ/i☆Ris/藍井エイル/ASCA/石原夏織/
大橋彩香/岡崎体育/岸田教団&THE明星ロケッツ/スキマスイッチ/スピラ・スピカ/高橋洋子/DIALOGUE＋/富田美憂/西川貴教/Happy Around!/Peaky P-key/Photon Maiden/WANDS
8/27(金)
THE IDOLM＠STER 765プロオールスターズ/i☆Ris/藍井エイル/ASCA/石原夏織/
大橋彩香/岡崎体育/岸田教団&THE明星ロケッツ/スキマスイッチ/スピラ・スピカ/高橋洋子/DIALOGUE＋/富田美憂/西川貴教/Happy Around!/Peaky P-key/Photon Maiden/WANDS
8/28(土)
アイドルマスター シャイニーカラーズ/亜咲花/Argonavis/GYROAXIA/angela/井口裕香/オーイシマサヨシ/大黒摩季/鬼頭明里/GRANRODEO/栗林みな実/鈴木愛奈/鈴木雅之/鈴木愛理/スタァライト九九組/東山奈央/TrySail/halca
アイドルマスター シャイニーカラーズ/亜咲花/Argonavis/GYROAXIA/angela/井口裕香/オーイシマサヨシ/大黒摩季/鬼頭明里/GRANRODEO/栗林みな実/鈴木愛奈/鈴木雅之/鈴木愛理/スタァライト九九組/東山奈央/TrySail/halca
8/29(日)
Assault Lily ［一柳隊］/雨宮 天/伊藤美来/内田真礼/OLDCODEX/楠木ともり/SHOW BY ROCK!!/鈴木このみ/鈴木みのり/高槻かなこ/TRUE/仲村宗悟/早見沙織/森口博子/RAISE A SUILEN/ReoNa
Assault Lily ［一柳隊］/雨宮 天/伊藤美来/内田真礼/OLDCODEX/楠木ともり/SHOW BY ROCK!!/鈴木このみ/鈴木みのり/高槻かなこ/TRUE/仲村宗悟/早見沙織/森口博子/RAISE A SUILEN/ReoNa
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