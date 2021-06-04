新型コロナ感染の次長課長・河本準一、ホテル療養終了を報告「ご心配おかけしました」
2021年6月4日 12時13分 (6月4日 13時06分更新)
新型コロナウイルスに感染したお笑いコンビ・次長課長の河本準一（46）が4日、自身のツイッターを更新し、同日、ホテル療養を終えたことを報告した。
河本は自身の写真を添え「今日ホテル療養終了しました！ 大変ご迷惑をおかけしました。ファンの皆様、ご心配おかけしました」とつづり「関係者の皆様、大仕事を多ください!!」と呼びかけている。
河本については、先月26日、吉本坂46のサイトで「吉本坂46チームCIRCUS所属の河本準一（次長課長）が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました」と報告。「河本は5／25（火）朝に発熱、PCR検査を受けた結果、陽性と診断されました。発症日は5／25（火）となり、今後は保健所の指示に従って療養します」と伝えていた。
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