アニメ『RE-MAIN』追加キャストに高杉真宙、緑川光、花江夏樹、松岡禎丞
2021年6月4日 12時00分 (6月4日 12時07分更新)
7月3日よりテレビ朝日系の深夜アニメ枠「NUMAnimation」で放送スタートのオリジナルテレビアニメ『RE-MAIN』の追加キャストが4日、発表された。高杉真宙、緑川光、花江夏樹、松岡禎丞が出演する。
同作は、大ヒットアニメ『TIGER ＆ BUNNY』などの脚本を手がけた西田征史氏が、原作・総監督・シリーズ構成・全話脚本・音響監督を務め、『呪術廻戦』などの話題作を生み出し続けるアニメーション制作会社・MAPPAと初タッグを組んで送るオリジナルアニメで、弱小水球部を舞台に描く青春成長ストーリー。
物語は、中学3年の冬、ある出来事を境に水球をやめた清水みなとが主人公。彼は高校に入学し、ひとつの約束をキッカケにそこで出会った仲間たちと水球を始めることになる。だが、弱小水球部には様々な困難が待ち受けていて…。
■キャスト情報
清水みなと：上村祐翔
岡栄太郎：西山宏太朗
城島譲：木村昴
網浜秀吾：斉藤壮馬
江尻武一：古川慎
猪俣ババヤロ豊：畠中祐
牛窓善晴：廣瀬大介
川窪ちぬ：Lynn
百崎陸：内田雄馬
垣花慶太：八代拓
渡久地光輝：宮里駿
富山健：花江夏樹
福井晃久：高杉真宙（特別出演）
石川則道：松岡禎丞
備前昭充：緑川光
清水みなと：上村祐翔
岡栄太郎：西山宏太朗
城島譲：木村昴
網浜秀吾：斉藤壮馬
江尻武一：古川慎
猪俣ババヤロ豊：畠中祐
牛窓善晴：廣瀬大介
川窪ちぬ：Lynn
百崎陸：内田雄馬
垣花慶太：八代拓
渡久地光輝：宮里駿
富山健：花江夏樹
福井晃久：高杉真宙（特別出演）
石川則道：松岡禎丞
備前昭充：緑川光
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