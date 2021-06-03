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国内で２８３２人感染　１１１人死亡、新型コロナ

2021年6月3日 20時40分 (6月3日 20時59分更新)
　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　国内で３日、新たに２８３２人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京５０８人、北海道３００人、愛知２８８人、沖縄２４４人など。死者は大阪１９人、北海道１８人、東京１６人など計１１１人が報告された。
　厚生労働省によると、重症者は前日から５７人減って１２２７人だった。
　過去の感染者について、大阪で２人、愛知、兵庫、愛媛、福岡で各１人の取り下げがあった。

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