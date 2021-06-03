死去した谷津義男氏
関連キーワード
台湾にワクチン、月内提供へ 首相「最後の詰めをやっている」
菅義偉首相は３日、自民党の佐藤正久外交部会長らと官邸で会い、台湾政策に関する提言を受け取った。佐藤氏...
6月3日
４月下旬に菅氏再訪を米が打診 日米韓首脳会談を計画、文氏難色
バイデン米政権が、４月１６日にワシントンで日米首脳会談を終えて間もない４月下旬に、菅義偉首相の再訪米...
大学の入学時期、多様化を ポストコロナで実行会議が提言
政府の教育再生実行会議（座長・鎌田薫前早稲田大総長）は３日、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた「ポ...
自公維、コロナ郵便投票法案提出 立民は修正要求
自民、公明、日本維新の会の３党は３日、新型コロナウイルスに感染し自宅などで療養する有権者に郵便投票を...
パパの「産休」後押し、改正育介法成立 育休取得、企業は働き掛け義務
子どもの誕生直後に父親が休みを取りやすくする「出生時育児休業（男性版産休）」を新たに設ける改正育児・...
首相「人道上最善尽くす」 ロシアによる漁船拿捕に
菅義偉首相は３日、日本維新の会の鈴木宗男参院議員と官邸で面会し、北海道稚内市沖のオホーツク海で、漁船...