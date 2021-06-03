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元農相、谷津義男氏が死去　肝臓がんで、８６歳

2021年6月3日 17時36分 (6月3日 18時01分更新)
　死去した谷津義男氏

　死去した谷津義男氏

　農相を務めた自民党元衆院議員の谷津義男（やつ・よしお）氏が３日午前５時５２分、肝臓がんのため群馬県館林市の公立館林厚生病院で死去した。８６歳。館林市出身。葬儀・告別式は６日午後１時から館林市苗木町２４８７、館林市斎場で。喪主は妻美子（よしこ）さん。
　１９８６年衆院選で初当選し、衆院当選７回。２００９年衆院選で落選し、政界を引退した。

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