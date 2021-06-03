【中日スタメン】堂上が『2番遊撃』で今季初スタメン 根尾は2戦連続ベンチスタート…先発は勝野
2021年6月3日 17時26分
◇3日 中日―ロッテ（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、三ツ俣に代わり、堂上直倫内野手（32）が「2番・遊撃」で今季初スタメン入り。滝野に代わり井領雅貴外野手（31）が「7番・右翼」で出場する。根尾昂内野手（21）は2戦連続ベンチスタートとなった。
先発は勝野昌慶投手（23）。5月は3戦未勝利に終わった。立ち上がりから攻めの投球を貫き、4月28日の阪神戦（同）以来の今季4勝目を狙う。
【ロッテ】
1番・中・荻野
2番・三・鳥谷
3番・二・中村奨
4番・右・マーティン
5番・左・角中
6番・一・レアード
7番・遊・藤岡
8番・捕・佐藤都
9番・投・本前
1番・中・荻野
2番・三・鳥谷
3番・二・中村奨
4番・右・マーティン
5番・左・角中
6番・一・レアード
7番・遊・藤岡
8番・捕・佐藤都
9番・投・本前
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・堂上
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・井領
8番・捕・木下拓
9番・投・勝野
1番・中・大島
2番・遊・堂上
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・井領
8番・捕・木下拓
9番・投・勝野
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