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【中日スタメン】堂上が『2番遊撃』で今季初スタメン 根尾は2戦連続ベンチスタート…先発は勝野

2021年6月3日 17時26分

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練習前、マウンドを確認する勝野

練習前、マウンドを確認する勝野

　◇3日　中日―ロッテ（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、三ツ俣に代わり、堂上直倫内野手（32）が「2番・遊撃」で今季初スタメン入り。滝野に代わり井領雅貴外野手（31）が「7番・右翼」で出場する。根尾昂内野手（21）は2戦連続ベンチスタートとなった。
　先発は勝野昌慶投手（23）。5月は3戦未勝利に終わった。立ち上がりから攻めの投球を貫き、4月28日の阪神戦（同）以来の今季4勝目を狙う。
【ロッテ】
1番・中・荻野
2番・三・鳥谷
3番・二・中村奨
4番・右・マーティン
5番・左・角中
6番・一・レアード
7番・遊・藤岡
8番・捕・佐藤都
9番・投・本前
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・堂上
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・井領
8番・捕・木下拓
9番・投・勝野

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