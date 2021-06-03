◇3日 中日―ロッテ（バンテリンドームナゴヤ）

スターティングメンバーが発表され、三ツ俣に代わり、堂上直倫内野手（32）が「2番・遊撃」で今季初スタメン入り。滝野に代わり井領雅貴外野手（31）が「7番・右翼」で出場する。根尾昂内野手（21）は2戦連続ベンチスタートとなった。

先発は勝野昌慶投手（23）。5月は3戦未勝利に終わった。立ち上がりから攻めの投球を貫き、4月28日の阪神戦（同）以来の今季4勝目を狙う。

【ロッテ】

1番・中・荻野

2番・三・鳥谷

3番・二・中村奨

4番・右・マーティン

5番・左・角中

6番・一・レアード

7番・遊・藤岡

8番・捕・佐藤都

9番・投・本前

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・堂上

3番・左・福田

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・二・阿部

7番・右・井領

8番・捕・木下拓

9番・投・勝野