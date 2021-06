6月9日の“ロックの日”に、10年ぶりのオリジナルフルアルバム『音楽』をリリースする東京事変の椎名林檎が、同日にTOKYO FM『Blue Ocean』(前9:00)、『ALL-TIME BEST ~LUNCH TIME POWER MUSIC~ supported by Ginza Sony Park』(前11:30)、『SCHOOL OF LOCK!』(後10:00)にゲスト出演を果たす。

オリジナルフルアルバムは2011年6月にリリースした『大発見』以来10年ぶり。2年の歳月をかけて制作された本作は、日本テレビ系ドラマ『私たちはどうかしている』主題歌「赤の同盟」、テレビ東京ドラマ『38歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみた結果日記』主題歌「命の帳」、映画『さくら』主題歌「青のID」、NHK総合ドラマ『ドリームチーム』主題歌「闇なる白」、ゲームアプリ/アニメ『D_CIDE TRAUMEREI PROJECT』テーマソング「獣の理」、テレビ東京系『WBSワールドビジネスサテライト』エンディングテーマ曲「緑酒」を含む、全13曲が収録される。

アルバムリリースに先がけて、椎名は7日の『ディア・フレンズ』(前11:00)にも出演。9日の『SCHOOL OF LOCK!』には、今作で多くの作曲を手掛けた事変のメンバー・伊澤一葉も登場する。

