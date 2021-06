韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKが、昨年10月に全世界リリースした自身初のオリジナルフルアルバム『THE ALBUM』の日本語バージョン『THE ALBUM-JP Ver.-』を8月3日にリリースすることが発表され、予約がスタートした。

本作には、オリジナルバージョンのミュージックビデオ(MV)が4億再生を突破し、米ニュース週刊誌『TIME』で「今年最高のK-POPソング10曲」に選定された「Lovesick Girls」をはじめ、MV公開から32時間で1億再生を突破した「How You Like That」、さらに「Pretty Savage」「You Never Know」の4曲が日本語バージョンとして新録される。

このほか、米女優セレーナ・ゴメスとのコラボレーションで話題を呼んだ「Ice Cream (Feat. Selena Gomez)」、女性ラッパーのカーディ・Bがフィーチャリングで参加した「Bet You Wanna(Feat. Cardi B)」などのオリジナルバージョン4曲も加え、全8曲が収録される。

初回限定盤5種、通常盤3種、ソロ盤が4種の計12形態で発売。初回限定盤Aは「How You Like That -JP Ver.-」、初回限定盤Bは「Lovesick Girls -JP Ver.-」、初回限定盤Cは「Ice Cream(Feat. Selena Gomez)」のコンセプトをそれぞれ活かしたA4サイズフォトブックレットやB3ポスター、円形BIGカード、フォトカードなどの特典が付く。

ソロ(メンバー別)盤は、CDジャケットのみならず、CDの絵柄デザインやブックレットなどにも各メンバーのビジュアルを使用したマガジン型の豪華パッケージ。SPECIAL EDITIONの付属Blu-rayまたはDVDには、1月に行われたオンラインコンサート『BLACKPINK 2021 [THE SHOW]』のライブ映像が完全収録される。

本作の予約は、きょう2日からスタートした。

