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ドジャース筒香は代打で四球　カージナルス戦

2021年6月2日 15時47分 (6月2日 15時58分更新)
　四球で出塁したドジャースの筒香＝１日、ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）

　四球で出塁したドジャースの筒香＝１日、ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）

　▽ドジャース―カージナルス（１日・ロサンゼルス）
　ドジャースの筒香は２―３の九回２死からの代打で四球だった。打率は１割５分８厘。チームはそのまま敗れた。（共同）

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