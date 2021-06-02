若手芸人の登龍門的コンテスト『ABCお笑いグランプリ』の開催が決定。「ABC漫才・落語新人コンクール」からその歴史を刻み始めた大会は、若手の登竜門的コンテストとして今年で42回目を迎える。決勝戦は7月11日。ABCテレビ（関西ローカル）で生放送、「ABEMA」で無料生配信される。

昨年から続く新型コロナウイルス感染拡大がいまもなお収束する気配を見せない中、少しでも多くの人に笑いを届けようと、昨年の480組を大幅に上回る574組がエントリー。決勝戦出場の切符をかけ、最終予選進出者60組が決定。次世代のお笑い界を担う若き戦士たちが名を連ねている（下段に掲載）。最終予選は東京で今月15日、大阪で同16日開催。

ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、かまいたち、霜降り明星がその頂に立った「ABCお笑いグランプリ」。第40代王者・エンペラー、第41代王者・コウテイに続き、今年のグランプリを制するのはいったい誰か!?

■最終予選進出者

マツモトクラブ

シティホテル３号室

赤もみじ

寺田寛明

徳原旅行

ゼスト

フタリシズカ

Gパンパンダ

ジグロポッカ

新作のハーモニカ

土佐兄弟

さすらいラビー

サルベース

さんぽ

幸せのトナリ

センチネル

それもまた一興

アホロートル

カカロニ

河邑ミク

パンプキンポテトフライ

アンダーパー

オズワルド

蛙亭

ネイチャーバーガー

素敵じゃないか

ケビンス

ドッチモドッチ

ナイチンゲールダンス

オダウエダ

世間知らズ

ナミダバシ

令和ロマン

9番街レトロ

コットン

そいつどいつ

空気階段

ぼる塾

ラランド

風穴あけるズ

チェリー大作戦

翠星チークダンス

たくろう

からし蓮根

タイムキーパー

cacao

さや香

エルフ

フースーヤ

タチマチ

きんめ鯛

カベポスター

丸亀じゃんご

豪快キャプテン

ダブルヒガシ

ドーナツ・ピーナツ

なにわスワンキーズ

隣人

ねこ屋敷

もも

■公式ホームページ

https://www.asahi.co.jp/owarai/

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