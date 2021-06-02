『ABCお笑いグランプリ』昨年を上回る574組がエントリー、決勝は7・11
2021年6月2日 04時00分 (6月2日 04時06分更新)
若手芸人の登龍門的コンテスト『ABCお笑いグランプリ』の開催が決定。「ABC漫才・落語新人コンクール」からその歴史を刻み始めた大会は、若手の登竜門的コンテストとして今年で42回目を迎える。決勝戦は7月11日。ABCテレビ（関西ローカル）で生放送、「ABEMA」で無料生配信される。
昨年から続く新型コロナウイルス感染拡大がいまもなお収束する気配を見せない中、少しでも多くの人に笑いを届けようと、昨年の480組を大幅に上回る574組がエントリー。決勝戦出場の切符をかけ、最終予選進出者60組が決定。次世代のお笑い界を担う若き戦士たちが名を連ねている（下段に掲載）。最終予選は東京で今月15日、大阪で同16日開催。
ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、かまいたち、霜降り明星がその頂に立った「ABCお笑いグランプリ」。第40代王者・エンペラー、第41代王者・コウテイに続き、今年のグランプリを制するのはいったい誰か!?
■最終予選進出者
マツモトクラブ
シティホテル３号室
赤もみじ
寺田寛明
徳原旅行
ゼスト
フタリシズカ
Gパンパンダ
ジグロポッカ
新作のハーモニカ
土佐兄弟
さすらいラビー
サルベース
さんぽ
幸せのトナリ
センチネル
それもまた一興
アホロートル
カカロニ
河邑ミク
パンプキンポテトフライ
アンダーパー
オズワルド
蛙亭
ネイチャーバーガー
素敵じゃないか
ケビンス
ドッチモドッチ
ナイチンゲールダンス
オダウエダ
世間知らズ
ナミダバシ
令和ロマン
9番街レトロ
コットン
そいつどいつ
空気階段
ぼる塾
ラランド
風穴あけるズ
チェリー大作戦
翠星チークダンス
たくろう
からし蓮根
タイムキーパー
cacao
さや香
エルフ
フースーヤ
タチマチ
きんめ鯛
カベポスター
丸亀じゃんご
豪快キャプテン
ダブルヒガシ
ドーナツ・ピーナツ
なにわスワンキーズ
隣人
ねこ屋敷
もも
マツモトクラブ
シティホテル３号室
赤もみじ
寺田寛明
徳原旅行
ゼスト
フタリシズカ
Gパンパンダ
ジグロポッカ
新作のハーモニカ
土佐兄弟
さすらいラビー
サルベース
さんぽ
幸せのトナリ
センチネル
それもまた一興
アホロートル
カカロニ
河邑ミク
パンプキンポテトフライ
アンダーパー
オズワルド
蛙亭
ネイチャーバーガー
素敵じゃないか
ケビンス
ドッチモドッチ
ナイチンゲールダンス
オダウエダ
世間知らズ
ナミダバシ
令和ロマン
9番街レトロ
コットン
そいつどいつ
空気階段
ぼる塾
ラランド
風穴あけるズ
チェリー大作戦
翠星チークダンス
たくろう
からし蓮根
タイムキーパー
cacao
さや香
エルフ
フースーヤ
タチマチ
きんめ鯛
カベポスター
丸亀じゃんご
豪快キャプテン
ダブルヒガシ
ドーナツ・ピーナツ
なにわスワンキーズ
隣人
ねこ屋敷
もも
■公式ホームページ
https://www.asahi.co.jp/owarai/
https://www.asahi.co.jp/owarai/
『ytv漫才新人賞決定戦』ネタ順決定 コウテイは静かに闘志「M-1の勢いになれば」
【年間TV出演本数】“第7世代”リーダー・霜降り粗品が9位 快進撃はまだまだ続く
20年目のザ・プラン9、新メンバー加入で6人体制に 元チョップリン＆爆ノ介と目指す“大人の笑い”
コウテイ、うれし恥ずかし『ABCお笑いグランプリ』優勝 生放送直前にM-1王者2組と“トイレ共演”で予兆
『ABCお笑いGP』王者・コウテイ、優勝特番で暴走トーク せいやが注意「楽屋でもアカン」
【年間TV出演本数】“第7世代”リーダー・霜降り粗品が9位 快進撃はまだまだ続く
20年目のザ・プラン9、新メンバー加入で6人体制に 元チョップリン＆爆ノ介と目指す“大人の笑い”
コウテイ、うれし恥ずかし『ABCお笑いグランプリ』優勝 生放送直前にM-1王者2組と“トイレ共演”で予兆
『ABCお笑いGP』王者・コウテイ、優勝特番で暴走トーク せいやが注意「楽屋でもアカン」
PR情報