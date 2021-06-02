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『ABCお笑いグランプリ』昨年を上回る574組がエントリー、決勝は7・11

2021年6月2日 04時00分 (6月2日 04時06分更新)
『第42回お笑いグランプリ』決勝戦は7月11日、ABCテレビ（関西ローカル）で生放送、ABEMAで無料生配信 （C）ABCテレビ

『第42回お笑いグランプリ』決勝戦は7月11日、ABCテレビ（関西ローカル）で生放送、ABEMAで無料生配信 （C）ABCテレビ

　若手芸人の登龍門的コンテスト『ABCお笑いグランプリ』の開催が決定。「ABC漫才・落語新人コンクール」からその歴史を刻み始めた大会は、若手の登竜門的コンテストとして今年で42回目を迎える。決勝戦は7月11日。ABCテレビ（関西ローカル）で生放送、「ABEMA」で無料生配信される。
【写真】第41代チャンピオン・コウテイ
　昨年から続く新型コロナウイルス感染拡大がいまもなお収束する気配を見せない中、少しでも多くの人に笑いを届けようと、昨年の480組を大幅に上回る574組がエントリー。決勝戦出場の切符をかけ、最終予選進出者60組が決定。次世代のお笑い界を担う若き戦士たちが名を連ねている（下段に掲載）。最終予選は東京で今月15日、大阪で同16日開催。
　ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、かまいたち、霜降り明星がその頂に立った「ABCお笑いグランプリ」。第40代王者・エンペラー、第41代王者・コウテイに続き、今年のグランプリを制するのはいったい誰か!?
■最終予選進出者
マツモトクラブ
シティホテル３号室　
赤もみじ
寺田寛明
徳原旅行
ゼスト
フタリシズカ
Gパンパンダ　
ジグロポッカ　
新作のハーモニカ
土佐兄弟　
さすらいラビー
サルベース　　
さんぽ　　　　　　
幸せのトナリ　
センチネル　　　　　　
それもまた一興　　　
アホロートル　　　　　　
カカロニ　　　　　
河邑ミク　　　　　　 　　
パンプキンポテトフライ　
アンダーパー　　　　　　
オズワルド　　　　　　　
蛙亭　　　　　　　　　　　
ネイチャーバーガー　
素敵じゃないか　
ケビンス　
ドッチモドッチ　
ナイチンゲールダンス　
オダウエダ　
世間知らズ　
ナミダバシ　
令和ロマン　
9番街レトロ
コットン
そいつどいつ
空気階段
ぼる塾
ラランド
風穴あけるズ
チェリー大作戦
翠星チークダンス
たくろう
からし蓮根
タイムキーパー
cacao
さや香
エルフ
フースーヤ
タチマチ
きんめ鯛
カベポスター
丸亀じゃんご
豪快キャプテン
ダブルヒガシ
ドーナツ・ピーナツ
なにわスワンキーズ
隣人
ねこ屋敷
もも
■公式ホームページ
https://www.asahi.co.jp/owarai/
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