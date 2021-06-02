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【長野】インド株感染検査「来週にも可能に」　長野市見通し

2021年6月2日 05時00分 (6月2日 05時00分更新)
　長野市は一日、新型コロナウイルスのインド株の検査態勢が早ければ来週中にも整えられるとの見通しを示した。
　インド株は感染力が強く、ワクチンの効果を弱める可能性があると指摘されており、国内でも感染者が増加している。県内では首都圏の滞在歴がある佐久保健所管内の六十代女性の感染が五月二十八日に初めて確認された。
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