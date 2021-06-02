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長野市、大規模接種手順を確認 ５日開設控え
長野市で高齢者を対象にした新型コロナウイルスワクチンの大規模な集団接種が五日に始まるのを前に、市は一...
6月2日
【長野】松本市内入院の男性１人死亡 感染累計４８０７人
県内では一日、新たに十代から九十歳以上の男女十八人の新型コロナウイルス感染が確認され、累計感染者数は...
訓練の夏バテ防止に隊員ら「小梅漬け」 陸自松本駐屯地
松本市の陸上自衛隊松本駐屯地で三十一日、隊員たちが食事や訓練で食べる「小梅漬け」作りがあった。夏バテ...
6月1日
塩尻の小坂田公園再整備計画 Ｐａｒｋ−ＰＦＩで店舗募集
塩尻市は小坂田公園の再整備計画で、公園東側駐車場付近に売店・飲食店を設置、管理する民間事業者を募集す...
立ち木すっきり劇的アフター 阿南、下條の国道１５１号で景観整備進む
阿南町、下條村の国道１５１号で、沿道の立ち木の伐採が進んでいる。中京圏などからの観光客に信州の美しい...
アップルワイン 本場ドイツに輸出 松川の「ヴァンヴィ」
リンゴを原料とした発泡性果実酒シードルやワインの製造会社「ＶｉｎＶｉｅ（ヴァンヴィ）」（松川町）は三...