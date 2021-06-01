髙崎寿希也

男性アイドルグループ、「祭nine．」の髙崎寿希也（20）が、6月1日をもってグループを脱退し、事務所も退所すると公式サイトで発表。本人の希望だという。

先月26日、まん延防止等重点措置期間中、午後8時以降に酒類を提供する店に立ち入っていたとして厳重注意したと公式サイトで報告していた。