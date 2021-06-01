UVERworld、結成21周年記念日にYouTube生配信 Crewと「マリオカート ツアー」対戦も
2021年6月1日 19時00分 (6月1日 19時05分更新)
ロックバンド・UVERworldが、結成21周年記念日の6月6日午後6時30分より、メンバー6人そろってYouTube生配信「UVERworld 21st Anniversary Live Streaming」を行うことが決定した。
約1時間（予定）の配信では、メンバー全員でのトークのほか、スマートフォン向けゲームアプリ「マリオカート ツアー」を使用し、Crew（UVERworldファンの総称）とメンバーが対戦する「UVERcup」を実施する。
UVERworldは、あす2日にニューシングル「NAMELY」をリリース。配信では、近日公開となる「NAMELY」ミュージックビデオのメイキング映像も特別公開される。後日、アーカイブ配信も予定。
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