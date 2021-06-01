BLACKPINKが1月31日に開催したオンラインライブの音源配信スタート

韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKが1月31日に開催した自身初のオンラインライブ『YG PALM STAGE - 2021 BLACKPINK：THE SHOW』のライブ音源「BLACKPINK 2021’THE SHOW’LIVE」が、きょう1日午後6時にデジタル配信開始となった。

同ライブは、YouTube公式チャンネルの動画総再生回数が150億回を超え、女性アーティスト世界ナンバーワンのBLACKPINKがYouTubeを通じて配信したもの。全世界で約28万人が視聴し、最も視聴率が高かったのは母国・韓国ではなくアメリカで19.2％を占めたといい、海外メディアからも称賛された。

音源はApple Music、Spotify、amazon music、AWAなどで楽しめる。

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