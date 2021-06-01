BLACKPINK、世界28万人が視聴したオンラインライブ音源配信開始
2021年6月1日 18時42分 (6月1日 19時05分更新)
韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKが1月31日に開催した自身初のオンラインライブ『YG PALM STAGE - 2021 BLACKPINK：THE SHOW』のライブ音源「BLACKPINK 2021’THE SHOW’LIVE」が、きょう1日午後6時にデジタル配信開始となった。
同ライブは、YouTube公式チャンネルの動画総再生回数が150億回を超え、女性アーティスト世界ナンバーワンのBLACKPINKがYouTubeを通じて配信したもの。全世界で約28万人が視聴し、最も視聴率が高かったのは母国・韓国ではなくアメリカで19.2％を占めたといい、海外メディアからも称賛された。
音源はApple Music、Spotify、amazon music、AWAなどで楽しめる。
【ライブ写真】BLACKPINK初のオンラインライブ『THE SHOW』
【写真】華やかなピンクに囲まれ輝きを放つBLACKPINK・リサ
【ライブ写真】満員の東京ドームでダイナミックなパフォーマンス
【ライブ写真】ピンクの特大バースデーケーキで祝福されるジス
【写真】BLACKPINKメンバーのアップ写真を使用したソロジャケット
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