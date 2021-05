クイーン Photo by Denis O’Regan. (C)Queen Productions Ltd

今週4日に日本テレビ系『金曜ロードショー』で地上波初放送される映画『ボヘミアン・ラプソディ』(後9:00~11:39)。この放送を記念して本日1日から、映画のサウンドトラックやクイーンのスタジオ・アルバム全15枚、そしてベスト盤など全21タイトルのデジタル配信のダウンロードが期間限定でプライスオフとなる。

ダウンロードのプライスオフがされるのは、iTunes、レコチョク、mora、Amazon、e-onkyoといったハイレゾ配信を含む国内の主要ダウンロードサイトにて。通常盤のアルバム価格は1120円前後での発売予定となっている。

また、『金曜ロードショー』の放送直後から、劇場では未公開だったライブ・エイドのステージパフォーマンスシーン「ウィ・ウィル・ロック・ユー(英題:We Will Rock You)」と「愛という名の欲望(英題:Crazy Little Thing Called

Love)」の2曲を追加し、新たに再編集したディレクターズカット版となる『ボヘミアン・ラプソディ ライブ・エイド完全版』が、動画配信サービス「Hulu」で2週間限定、世界初配信される。

映画『ボヘミアン・ラプソディ』は、孤高のアーティスト、フレディ・マーキュリーの壮絶な生き様と、伝説のバンド・クイーンが1985年7月13日に英米同時開催されたチャリティー音楽イベント“ライブ・エイド”で披露したロック史上最高のパフォーマンスの1つである21分に及ぶ伝説のライブシーンを再現。公開と同時にクイーン世代の大人だけでなくこれまでクイーンを聞いたことがなかった若者世代をも巻き込み、世界中で空前の大ヒットを記録した。『第91回アカデミー賞』で主演男優賞を含む最多4部門を受賞した。

最高の見どころでもある“ライブ・エイド”のシーンで披露された楽曲は、「ボヘミアン・ラプソディ(英題:Bohemian Rhapsody)」「レディオ・ガ・ガ(英題:Radio Ga Ga)」「ハマー・トゥ・フォール(英題:Hammer To Fall)」「伝説のチャンピオン(英題:We Are The Champions)」の4曲のみ。

今回、Huluで世界初配信となる“完全版”では、劇場上映版でカットされ、Blu-ray特典にしかなかった「ウィ・ウィル・ロック・ユー(英題:We Will Rock You)」「愛という名の欲望(英題:Crazy Little Thing Called Love)」を追加した全6曲を、余すところなく堪能できる。

そして、BS日テレでは6日(後8:00~10:54)に、この『ボヘミアン・ラプソディ ライブ・エイド完全版』を日本語字幕版・本編ノーカットで世界初放送する。

世界中の映画館で観客を興奮させた音楽史上に残る奇跡のパフォーマンスを、まるでライブ会場にいるかのように体感できる映画『ボヘミアン・ラプソディ』。劇場では見られなかった熱狂のシーンが自宅にいながら楽しめる『ボヘミアン・ラプソディ ライブ・エイド完全版』の配信/放送。さらに、このタイミングで買い求めやすくなったデジタル・アルバムで、エネルギッシュなクイーンの世界観に酔いしれ、気分を上げていこう。

