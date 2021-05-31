『ミッドナイトスワン』渋谷慶一郎氏、音楽賞受賞「一生分ほめられたよう」 草なぎ剛の演技からイメージ
2021年5月31日 19時01分 (5月31日 20時07分更新)
映画『ミッドナイトスワン』で音楽を担当した渋谷慶一郎氏が、映画批評家らが優れた人材や作品を表彰する『第30回日本映画批評家大賞』で映画音楽賞を受賞し、5月31日に都内で行われた授賞式に出席した。
受賞のスピーチで渋谷氏は「非常に名誉ある賞。褒められることのない、めんどくさい難しい音楽をしている。一生分、ほめられたような感じ」としみじみ。『ミッドナイトスワン』の音楽について「作るときにヒントになったのは草なぎさんの演技で、意図するないのが素晴らしいと思った」という。それに気づくと「（音楽も）それでいいんじゃないかというシンプルな作り方をしていた。1週間で映画1本分できあがった」と明かしていた。「映画が長く生き続けることを願います」とメッセージを口にしていた。
■第30回日本映画批評家大賞
作品賞：『星の子』
監督賞：大九明子監督（『私をくいとめて』）
主演男優賞：中村梅雀、津田寛治（ともに『山中静夫の尊厳死』）
主演女優賞：のん（『私をくいとめて』）
助演男優賞：宇野祥平（『罪の声』）
助演女優賞：浅田美代子（『朝が来る』）
新人女優賞（小森和子賞）：服部樹咲（『ミッドナイトスワン』）、佳山明（『37 セカンズ』）、吉本実憂（『瞽女 GOZE』）
新人男優賞（南俊子賞）：奥平大兼（『MOTHER マザー』）、宮沢氷魚（『his』）
新人監督賞：内山拓也（『佐々木、イン、マイマイン』)、HIKARI（『37セカンズ』）、佐藤快麿（泣く子はいねぇが）
ゴールデングローリー賞（水野晴郎賞）：火野正平
ゴールデングローリー賞（水野晴郎賞）：田中裕子
ダイヤモンド大賞（淀川長治賞）：大林宣彦
ドキュメンタリー賞：『ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領から日本人へ』
編集賞（浦岡敬一賞）：李英美（『スパイの妻〈劇場版〉』
特別賞（松永武賞）：新文芸坐
国際審査員特別賞：チェ・ブラム
脚本賞：天野千尋『ミセス・ノイズィ』
脚本賞：入江裕（『AI崩壊』）
映画音楽賞：渋谷慶一郎（『ミッドナイトスワン』）
アニメーション作品賞：『劇場版 ごん －GON,THE LITTLE FOX－』
作品賞：『星の子』
監督賞：大九明子監督（『私をくいとめて』）
主演男優賞：中村梅雀、津田寛治（ともに『山中静夫の尊厳死』）
主演女優賞：のん（『私をくいとめて』）
助演男優賞：宇野祥平（『罪の声』）
助演女優賞：浅田美代子（『朝が来る』）
新人女優賞（小森和子賞）：服部樹咲（『ミッドナイトスワン』）、佳山明（『37 セカンズ』）、吉本実憂（『瞽女 GOZE』）
新人男優賞（南俊子賞）：奥平大兼（『MOTHER マザー』）、宮沢氷魚（『his』）
新人監督賞：内山拓也（『佐々木、イン、マイマイン』)、HIKARI（『37セカンズ』）、佐藤快麿（泣く子はいねぇが）
ゴールデングローリー賞（水野晴郎賞）：火野正平
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脚本賞：天野千尋『ミセス・ノイズィ』
脚本賞：入江裕（『AI崩壊』）
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アニメーション作品賞：『劇場版 ごん －GON,THE LITTLE FOX－』
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