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【お知らせ】「編集日誌」スタートします

2021年5月31日 12時00分 (5月31日 17時08分更新)
　毎晩交代で朝刊の責任者を務めるベテラン記者たちが、その日の紙面の狙いや思いを簡潔にお伝えします。６月１日付朝刊分から、ウェブでも掲載を始めます。

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