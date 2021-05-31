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【お知らせ】「編集日誌」スタートします
2021年5月31日 12時00分 (5月31日 17時08分更新)
毎晩交代で朝刊の責任者を務めるベテラン記者たちが、その日の紙面の狙いや思いを簡潔にお伝えします。６月１日付朝刊分から、ウェブでも掲載を始めます。
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