アニメ映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（3月8日公開）の最新の興行収入が31日、発表され、公開84日間で累計で動員563万人、興収86.1億円を突破した。歴代興収ランキングは63位となっている。

公開初日から興収8億277万4200円、観客動員数53万9623人を記録し、前作『：Q』（2012年公開）初日の興行対比123.8％、観客動員対比121.7％と、大ヒットスタートとなった今作。すでに前作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』（2012年公開）の最終興収53億円を大きく上回っている。

また、庵野秀明総監督が手掛けた『シン・ゴジラ』（2016年公開）の興収82.5億円を突破しており、すでに庵野監督の作品の中で最高記録更新となっている。

『新劇場版』シリーズは、テレビシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』に新たな設定とストーリーを加え全4部作として「リビルド」（再構築）したもので、今作は、2007年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』、09年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』、12年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』に続く作品であり、完結編となる。

■『シン・エヴァンゲリオン劇場版』興収の流れ

初日：興行収入8億277万4200円、観客動員数53万9623人

7日間：興行収入33億3842万2400円、観客動員数219万4533人

14日間：興行収入49億3499万6800円、観客動員数322万2873人

21日間：興行収入60億7821万1750円、観客動員数396万1480人

28日間：興行収入68億9861万3200円、観客動員数451万3374人

30日間：興行収入70億円突破

35日間：興行収入74億2624万3700円、観客動員数484万8041人

42日間：興行収入77億9931万4050円、観客動員数508万8007人

49日間：興行収入80億円、観客動員数523万人

59日間：興行収入82億8229万8700円、観客動員数542万3475人

63日間：興行収入83億円、観客動員数546万人

77日間：興行収入85.4億円、観客動員数559万人

84日間：興行収入86.1億円、観客動員数563万人

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