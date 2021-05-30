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ＮＨＬ、ブルーインズが先勝　カナディアンズは３勝３敗

2021年5月30日 20時31分 (5月30日 20時57分更新)
　ＮＨＬプレーオフ、アイランダーズ戦でパストルナク（左端）のゴールに歓喜するブルーインズの選手たち＝２９日、ボストン（ＡＰ＝共同）

　ＮＨＬプレーオフ、アイランダーズ戦でパストルナク（左端）のゴールに歓喜するブルーインズの選手たち＝２９日、ボストン（ＡＰ＝共同）

　北米プロアイスホッケーＮＨＬのプレーオフは２９日、各地で行われ、ブルーインズが準々決勝（７回戦制）第１戦でアイランダーズに５―２で勝ち先勝した。パストルナクが３得点を挙げた。
　カナディアンズは１回戦（７回戦制）第６戦でメープルリーフスに延長の末に３―２で競り勝ち、３勝３敗となった。（共同）

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