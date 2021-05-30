【中日スタメン】木下拓がDH 根尾は「8番・右翼」で3試合連続先発
2021年5月30日 13時29分
30日、札幌ドームでの日本ハムー中日戦のスターティングメンバーが発表された。
29日に4安打を放った福留孝介外野手（44）はベンチスタートとなり、指名打者には木下拓哉捕手（29）が入った。3年目の根尾昂内野手（21）は3試合連続の先発出場となった。
先発の福谷浩司投手（30）は前回登板となった23日の巨人戦（バンテリン）で6イニング1失点と好投し、1カ月ぶりの白星をつかんだ。自身2連勝で波に乗りたい。
【日本ハム】
1番・中・五十幡
2番・一・高浜
3番・左・西川
4番・右・近藤
5番・指・王柏融
6番・二・渡辺
7番・遊・石井一
8番・捕・鶴岡
9番・三・平沼
投・アーリン
1番・中・五十幡
2番・一・高浜
3番・左・西川
4番・右・近藤
5番・指・王柏融
6番・二・渡辺
7番・遊・石井一
8番・捕・鶴岡
9番・三・平沼
投・アーリン
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・指・木下拓
7番・二・阿部
8番・右・根尾
9番・捕・桂
投・福谷
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・指・木下拓
7番・二・阿部
8番・右・根尾
9番・捕・桂
投・福谷
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