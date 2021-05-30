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【中日スタメン】木下拓がDH 根尾は「8番・右翼」で3試合連続先発

2021年5月30日 13時29分

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試合前練習でノックを受ける中日・根尾

試合前練習でノックを受ける中日・根尾

　30日、札幌ドームでの日本ハムー中日戦のスターティングメンバーが発表された。
　29日に4安打を放った福留孝介外野手（44）はベンチスタートとなり、指名打者には木下拓哉捕手（29）が入った。3年目の根尾昂内野手（21）は3試合連続の先発出場となった。
　先発の福谷浩司投手（30）は前回登板となった23日の巨人戦（バンテリン）で6イニング1失点と好投し、1カ月ぶりの白星をつかんだ。自身2連勝で波に乗りたい。
【日本ハム】
1番・中・五十幡
2番・一・高浜
3番・左・西川
4番・右・近藤
5番・指・王柏融
6番・二・渡辺
7番・遊・石井一
8番・捕・鶴岡
9番・三・平沼
投・アーリン
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・指・木下拓
7番・二・阿部
8番・右・根尾
9番・捕・桂
投・福谷

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