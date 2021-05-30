キンプリ「Magic Touch」YouTube Edit正午公開 今夜初インスタライブ
2021年5月30日 11時26分 (5月30日 12時05分更新)
人気グループ・King ＆ Princeが、デビュー記念日の23日に開設したYouTube公式チャンネルで7thシングル「Magic Touch」（5月19日発売）のミュージックビデオYouTube Editを、30日正午に公開する。
King ＆ Princeはデビューシングル「シンデレラガール」から、最新7thシングル「Magic Touch／Beating Hearts」（19日発売）まで7作連続でオリコン週間シングルランキング1位を獲得。KinKi Kids、KAT-TUNに次ぐ13年ぶり史上3組目となる1stシングルから7作連続で初週売上30万枚突破を達成した。
YouTubeのKing ＆ Prince公式チャンネルでは、これまでに発売されたシングルのミュージックビデオの「YouTube Edit」をきょうまで毎日公開。今夜、午後8時からはキンプリ初のインスタライブも決定している。
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