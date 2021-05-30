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心肺停止の男性１人発見　愛媛沖の沈没貨物船内

2021年5月30日 11時03分 (5月30日 11時38分更新)
　貨物船沈没事故で現場海域を捜索する海上保安庁職員＝２８日、愛媛県今治市沖（今治海上保安部提供）

　貨物船沈没事故で現場海域を捜索する海上保安庁職員＝２８日、愛媛県今治市沖（今治海上保安部提供）

　愛媛県今治市沖の来島海峡近くで外国のケミカル船と衝突した日本の貨物船が沈没し、船長ら３人が行方不明となっていた事故で、今治海上保安部は３０日、沈没船内で男性１人を見つけたと明らかにした。男性は心肺停止状態。
　今治海保によると、特殊救難隊員が男性を発見。同日午前９時ごろ引き上げた。

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