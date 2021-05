『Hello! Project 研修生発表会2021 ~春の公開実力診断テスト~』でベストパフォーマンス賞に選ばれた豫風瑠乃

ハロー!プロジェクトでデビューを目指すハロプロ研修生が29日、横浜・ランドマークホールから無観客生配信で恒例公演『Hello! Project 研修生発表会2021 ~春の公開実力診断テスト~』を開催した。

ハロプロ研修生にとっては、この公開実力診断テストがデビューのきっかけになることも少なくない大事な公演。パフォーマンス順は抽選で決定し、歌唱曲および衣装は研修生がそれぞれセルフプロデュース。審査は昨年12月にJuice=Juiceとハロプロを卒業した宮本佳林、ハロプロ研修生の成長にさまざまな角度から携わってきた、まこと、上野まり子氏(歌唱指導)、みつばちまき氏(ダンス指導)、橋本慎氏(レコーディングディレクター)が務めた。

第1ブロックのトップバッターは、実力診断テスト初挑戦となる有澤一華。モーニング娘。「SONGS」で大胆なパフォーマンスを披露した。広本瑠璃は白いマントに身を包んで登場し、アンジュルム「ドンデンガエシ」のイントロ直後にマントを投げる演出など小技をきかせる。村越彩菜はアンジュルム「次々続々」でラップやせりふにも挑戦し、まことは「常に16ビートを感じた。まさにハロプロ」と評した。

西崎美空は日頃のはっちゃけキャラから一変し、タイトなドレスとヒールでモーニング娘。「愛して愛して後一分」をセクシーに披露。平山遊季は田中れいな「Rockの定義」でストレートなロックパフォーマンスに挑戦し、橋本氏は「その声は武器になる」と太鼓判を押した。

第2ブロックは、江端妃咲(えばた・きさき)からスタート。サビの高音がハードルとなるBerryz工房「VERY BEAUTY」を見事歌い上げた。植村葉純(うえむら・はすみ)はBerryz工房「大人なのよ!」でリズム取りの難しいダンスをしっかりとこなし、上野氏が昨年9月からの取り組みを評価。小野田華凜はモーニング娘。「Do it! Now」を強弱を意識して歌い、歌唱力の向上がはっきりと現れた形に。宮本が研修生らと行っている交換日記の中で、小野田は縄跳びで体力作りをしていることを明かしていたという。

松原ユリヤはモーニング娘。’18「Are you Happy?」で課題だった感情表現に挑み、情熱的にパフォーマンス。橋田歩果(はしだ・ほのか)はラブリーに振り切った衣装姿で登場し、Buono!の「Kiss!Kiss!Kiss!」を。前回の実力診断で動きが小さくなってしまったことを踏まえ、今回はオリジナルの振り付けをプラスするなどの工夫をした。

第3ブロックでは、北原ももが水色のミニドレスで藤本美貴「ブギートレイン'03」を軽快に披露。今回は特に配信を意識してカメラアピールを研究したという。日頃は活発な中山夏月姫(なかやま・なつめ)は、High-King「記憶の迷路」で清楚さを表現し安定感のある歌唱力で聴かせた。

もう一人、今回が初の実力診断となる石山咲良は、Juice=Juice「Magic of Love」をフレッシュに披露。楽曲の難しいポイントを一つ一つクリアしていった。ラストは、何度も厳選したというドレス姿で登場した豫風瑠乃(よふう・るの)。高低レンジの広いJuice=Juice「この世界は捨てたもんじゃない」で繊細な部分まで表現してみせ、OGの宮本が称賛した。

視聴者投票の結果、3位は「元気にしてくれましたで賞」を獲得した北原(622票)。1位と2位は接戦だったことから、今年は急きょ2位を「準ベストパフォーマンス賞」とし、中山(945票)が選ばれた。

そして、1位の「ベストパフォーマンス賞」に選ばれたのは豫風(1079票)。発表した宮本は「曲の難しさを乗り越えて、楽曲に愛情をもって挑戦してくれた結果だと思います」と評した。豫風は「ここまでみんなの名前が呼ばれていって、自分のパフォーマンスを頭の中で反省していました」と受賞を驚きながらも「ベストパフォーマンス賞に選ばれてうれしいです」と目をうるませた。

■『Hello! Project 研修生発表会2021 ~春の公開実力診断テスト~』受賞者一覧

▽ベストパフォーマンス賞

豫風瑠乃「この世界は捨てたもんじゃない」1079票

▽準ベストパフォーマンス賞

中山夏月姫「記憶の迷路」945票

▽上野まり子歌唱賞

広本瑠璃「ドンデンガエシ」

小野田華凜「Do it! Now」

▽みつばちまきダンス賞

植村葉純「大人なのよ!」

▽ディレクター賞

有澤一華「SONGS」

▽宮本佳林賞

江端妃咲「VERY BEAUTY」

▽“元気にしてくれましたで賞”(まこと賞)

北原もも「ブギートレイン'03」

◆総得票数4386票

1位 豫風瑠乃(1079票)

2位 中山夏月姫(945票)

3位 北原もも(622票)

■『Hello! Project 研修生発表会2021 ~春の公開実力診断テスト~』

※カッコ内は歌唱者

01. SONGS/モーニング娘。(有澤一華)

02. ドンデンガエシ/アンジュルム(広本瑠璃)

03. 次々続々/アンジュルム(村越彩菜)

04. 愛して愛して後一分/モーニング娘。(西崎美空)

05. Rockの定義/田中れいな(平山遊季)

06. VERY BEAUTY/Berryz工房(江端妃咲)

07. 大人なのよ!/Berryz工房(植村葉純)

08. Do it! Now/モーニング娘。(小野田華凜)

09. Are you Happy?/モーニング娘。'18(松原ユリヤ)

10. Kiss!Kiss!Kiss!/Buono!(橋田歩果)

11. ブギートレイン'03/藤本美貴(北原もも)

12. 記憶の迷路/High-King(中山夏月姫)

13. Magic of Love(J=J 2015Ver.)/Juice=Juice(石山咲良)

14. この世界は捨てたもんじゃない/Juice=Juice(豫風瑠乃)

15. 若者ブランド(宮本佳林)

16. どうして僕らにはやる気がないのか(宮本佳林)

17. ミステイク(研修生ユニット)

18. 都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて(研修生ユニット)

19. ショートカット(研修生ユニット)

20. Crying(松原・小野田・橋田・平山・北原・村越・石山)

21. Rainbow(松原・小野田・橋田・平山・北原・村越・石山)

22. 正しい青春ってなんだろう(中山・広本・西﨑・江端・豫風・植村・有澤)

23. Say! Hello!(中山・広本・西﨑・江端・豫風・植村・有澤)

24. きみの登場(研修生全員)

