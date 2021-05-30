▽アスレチックス―エンゼルス（２９日・オークランド）

エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」で出場し、５打数２安打２打点、１得点１盗塁だった。内容は左飛、空振り三振、左前打（打点２）、中前打、三邪飛で打率は２割６分９厘。チームは４―０で勝った。（共同）

