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大谷は５打数２安打２打点　アスレチックス戦、２番指名打者

2021年5月30日 09時06分 (5月30日 09時31分更新)
　アスレチックス戦の７回、中前打を放つエンゼルス・大谷＝オークランド（共同）

　アスレチックス戦の７回、中前打を放つエンゼルス・大谷＝オークランド（共同）

　▽アスレチックス―エンゼルス（２９日・オークランド）
　エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」で出場し、５打数２安打２打点、１得点１盗塁だった。内容は左飛、空振り三振、左前打（打点２）、中前打、三邪飛で打率は２割６分９厘。チームは４―０で勝った。（共同）

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