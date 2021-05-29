７回３失点で５勝目を挙げたヤクルト・小川＝京セラドーム
関連キーワード
聖火、「気比の松原」を駆ける 福井、高橋愛さんも笑顔で
東京五輪の聖火リレーは２９日午後も福井県西部で続いた。白砂青松のコントラストが印象的な「気比の松原」...
5月29日
「新たなワンチーム」へ決意 ラグビー代表ジョセフＨＣ
大分県別府市で合宿中のラグビー日本代表に合流したジョセフ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が２９日、オンラインで...
エアピストル五輪代表に堀水 ライフル射撃、理事会承認
日本ライフル射撃協会は２９日、東京都内で理事会を開き、東京五輪の男子エアピストル代表に堀水宏次郎（香...
コロナ責任者に土肥美智子医師 東京五輪日本選手団
日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が東京五輪日本選手団の「新型コロナウイルス対策責任者」に、国立スポー...
ゴルフ、パグンサンが単独首位 ミズノ・オープン第２日
ミズノ・オープン第２日（２９日・岡山県ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ＝７３４９ヤード、パー７２）３位から出たジュ...
原口、久保建ら試合に備え汗流す サッカー日本代表
サッカー日本代表は２９日、ジャマイカとの国際親善試合（６月３日・札幌ドーム）に向けて千葉市内で調整し...