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オ４―７ヤ（２９日）　ヤクルトの小川が５勝目

2021年5月29日 18時31分 (5月29日 19時17分更新)
　７回３失点で５勝目を挙げたヤクルト・小川＝京セラドーム

　７回３失点で５勝目を挙げたヤクルト・小川＝京セラドーム

　ヤクルトが快勝した。一回に村上の犠飛などで２点先制し、二回はサンタナの一発と塩見、中村の連続タイムリーで３点。小川は球威があり、７回３失点で自身４連勝の５勝目。オリックスの田嶋は制球が甘く、６失点と打ち込まれた。

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