ニッポン放送のプロ野球中継番組『ショウアップナイター』(月~金 後5:30/土・日 後5:40)。今年放送開始から「55周年」のシーズンを迎えたことにちなみ、55のプロジェクトを展開中で、その第45弾企画として、『ニッポン放送ショウアップナイター』の公式応援団である「チーム・ショウアップ」の新メンバーに、同局日曜夜の人気番組『ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo』(毎週日曜 後10:00)のパーソナリティを務めるももいろクローバーZの加入が発表された。

「チーム・ショウアップ 」はプロ野球を愛するニッポン放送のレギュラー出演者を中心に2018年シーズンの開幕前に結成。メンバーは『飯田浩司のOK! Cozy up!』のニッポン放送・飯田浩司、『垣花正 あなたとハッピー!』のテリー伊藤、森永卓郎、垣花正、『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』の高田文夫、松村邦洋、磯山さやか、『徳光和夫 とくモリ!歌謡サタデー』の徳光和夫、『山崎育三郎の I AM 1936』の山崎育三郎、『中居正広 ON & ON AIR』の中居正広、『三宅裕司 サンデーヒットパラダイス』の三宅裕司といった面々が。さらに55周年を記念し、今シーズンの新ジングルを制作した人気ロックバンド・クリープハイプのボーカル&ギターの尾崎世界観に加え、今季から『ナイツ ザ・ラジオショー』のナイツ・塙宣之と『春風亭一之輔 あなたとハッピー!』の春風亭一之輔の2人も新しく加入した。

そして、今回、「チーム・ショウアップ」に、新たにももいろクローバーZが、新メンバーとして加入することが決定。メンバーの玉井詩織と高城れにがスペシャルゲストとして生出演した『ニッポン放送ショウアップナイター西武×阪神』の中で2人から発表され、意気込みを語っていた。

番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。

