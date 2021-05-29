【中日スタメン】福田永将がスタメン外れる、３番には指名打者で福留孝介が入り、２番ライトに滝野要
2021年5月29日 13時43分
29日、札幌ドームでの日本ハム－中日戦のスターティングメンバーが発表された。
福留孝介外野手（44）が4月21日以来、1カ月ぶりの3番でのスタメンとなった。10試合連続で3番を務めていた福田永将内野手（32）は先発を外れた。3試合連続でノーヒットだった。3年目の根尾昂内野手（21）は2試合連続のスタメン。3年目の梅津晃大投手（24）が今季2度目の登板で、初勝利を狙う。
今季初登板となった3日のDeNA戦（バンテリン）では5イニング1失点（自責0）と好投するも、援護がなく勝ち星がつかなかった。雨天中止の影響で2度、登板機会がなくなったため、約1カ月ぶりの登板となった。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・滝野
3番・指・福留
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・遊・三ツ俣
9番・左・根尾
投・梅津
1番・中・大島
2番・右・滝野
3番・指・福留
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・遊・三ツ俣
9番・左・根尾
投・梅津
【日本ハム】
1番・中・五十幡
2番・一・高浜
3番・左・西川
4番・指・近藤
5番・二・渡辺
6番・右・浅間
7番・遊・石井一
8番・三・平沼
9番・捕・清水
投・バーヘイゲン
1番・中・五十幡
2番・一・高浜
3番・左・西川
4番・指・近藤
5番・二・渡辺
6番・右・浅間
7番・遊・石井一
8番・三・平沼
9番・捕・清水
投・バーヘイゲン
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