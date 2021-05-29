中日のスタメン

29日、札幌ドームでの日本ハム－中日戦のスターティングメンバーが発表された。

福留孝介外野手（44）が4月21日以来、1カ月ぶりの3番でのスタメンとなった。10試合連続で3番を務めていた福田永将内野手（32）は先発を外れた。3試合連続でノーヒットだった。3年目の根尾昂内野手（21）は2試合連続のスタメン。3年目の梅津晃大投手（24）が今季2度目の登板で、初勝利を狙う。

今季初登板となった3日のDeNA戦（バンテリン）では5イニング1失点（自責0）と好投するも、援護がなく勝ち星がつかなかった。雨天中止の影響で2度、登板機会がなくなったため、約1カ月ぶりの登板となった。

【中日】

1番・中・大島

2番・右・滝野

3番・指・福留

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・二・阿部

7番・捕・木下拓

8番・遊・三ツ俣

9番・左・根尾

投・梅津

【日本ハム】

1番・中・五十幡

2番・一・高浜

3番・左・西川

4番・指・近藤

5番・二・渡辺

6番・右・浅間

7番・遊・石井一

8番・三・平沼

9番・捕・清水

投・バーヘイゲン