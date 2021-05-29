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【中日スタメン】福田永将がスタメン外れる、３番には指名打者で福留孝介が入り、２番ライトに滝野要

2021年5月29日 13時43分

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中日のスタメン

中日のスタメン

29日、札幌ドームでの日本ハム－中日戦のスターティングメンバーが発表された。
　福留孝介外野手（44）が4月21日以来、1カ月ぶりの3番でのスタメンとなった。10試合連続で3番を務めていた福田永将内野手（32）は先発を外れた。3試合連続でノーヒットだった。3年目の根尾昂内野手（21）は2試合連続のスタメン。3年目の梅津晃大投手（24）が今季2度目の登板で、初勝利を狙う。
　今季初登板となった3日のDeNA戦（バンテリン）では5イニング1失点（自責0）と好投するも、援護がなく勝ち星がつかなかった。雨天中止の影響で2度、登板機会がなくなったため、約1カ月ぶりの登板となった。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・滝野
3番・指・福留
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・遊・三ツ俣
9番・左・根尾
投・梅津
【日本ハム】
1番・中・五十幡
2番・一・高浜
3番・左・西川
4番・指・近藤
5番・二・渡辺
6番・右・浅間
7番・遊・石井一
8番・三・平沼
9番・捕・清水
投・バーヘイゲン

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