5月31日から6月6日までの7日間にかけて行われる日本テレビ系新キャンペーン『Good For the Planetウィーク』の事前番組『Good For the Planet 今からスイッチ!地球にいいこと学ぼうSP』が、29日に放送(※関東ローカル 後1:30)。パーソナリティを務める、TOKIOの城島茂、スペシャルサポーターの橋本環奈、同局の桝太一アナ&水卜麻美アナが生出演する。

同局では、SDGs(持続可能な開発目標)の17目標を中心に、人のため、暮らしのため、社会のため、そして未来のためにできることを視聴者と一緒に考えていく1週間として、同キャンペーンを実施。日テレ系の人気番組40以上が参加し、さまざまなジャンルの「未来にいいこと」「地球にいいこと」を発見・発信していくが、その前に、まずはどんな「地球にいいこと」があるかを人気番組とコラボしながら「生放送」で届ける。

■『Good For the Planet 今からスイッチ!地球にいいこと学ぼうSP』概要

櫻井翔&池上彰に聞いた「サステナブル」な生活

海老蔵がDASH海岸へ

初上陸!!&「笑ってコラえて!」で人生初の〇〇に挑戦!所ジョージのイラスト&佐藤栞里が30年間使い続ける道具大公開

橋本環奈が地球にやさしい巨大アートに!!

『スッキリ』おなじみ・鳥羽シェフ×岩田アナが野菜を使い切る魔法のレシピに挑戦

『ぐるナイ』千鳥ノブが実食! パウンドケーキの材料を当てられるか

