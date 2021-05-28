◇28日 日本ハム―中日(札幌ドーム)

スターティングメンバーが発表され、中日は福留孝介外野手(44)を「6番・指名打者」で起用。根尾昂内野手(21)は「9番・右翼」で2試合ぶりのスタメン入り。日本ハム先発のドラ1新人・伊藤撃ちを狙う。

中日の先発は大野雄大投手(32)。日本ハムに対しては過去4戦3勝と好相性。チームは交流戦最初のソフトバンク戦で2勝1分けと勝ち越しスタート。その流れで、大野雄は今季3勝目を狙う。

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・三ツ俣

3番・左・福田

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・指・福留

7番・二・阿部

8番・捕・木下拓

9番・右・根尾

投・大野雄

【日本ハム】

1番・中・浅間

2番・一・高浜

3番・左・西川

4番・指・近藤

5番・二・渡辺

6番・右・大田

7番・遊・石井

8番・捕・石川亮

9番・三・平沼

投・伊藤