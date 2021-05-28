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【中日スタメン】6番DHに福留、根尾が9番右翼 ハム・ドラ1伊藤撃ち狙う…先発は大野雄大

2021年5月28日 17時28分

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中日・福留

中日・福留

　◇28日　日本ハム―中日(札幌ドーム)
　スターティングメンバーが発表され、中日は福留孝介外野手(44)を「6番・指名打者」で起用。根尾昂内野手(21)は「9番・右翼」で2試合ぶりのスタメン入り。日本ハム先発のドラ1新人・伊藤撃ちを狙う。
　中日の先発は大野雄大投手(32)。日本ハムに対しては過去4戦3勝と好相性。チームは交流戦最初のソフトバンク戦で2勝1分けと勝ち越しスタート。その流れで、大野雄は今季3勝目を狙う。
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・指・福留
7番・二・阿部
8番・捕・木下拓
9番・右・根尾
投・大野雄
【日本ハム】
1番・中・浅間
2番・一・高浜
3番・左・西川
4番・指・近藤
5番・二・渡辺
6番・右・大田
7番・遊・石井
8番・捕・石川亮
9番・三・平沼
投・伊藤

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