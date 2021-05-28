【中日スタメン】6番DHに福留、根尾が9番右翼 ハム・ドラ1伊藤撃ち狙う…先発は大野雄大
2021年5月28日 17時28分
◇28日 日本ハム―中日(札幌ドーム)
スターティングメンバーが発表され、中日は福留孝介外野手(44)を「6番・指名打者」で起用。根尾昂内野手(21)は「9番・右翼」で2試合ぶりのスタメン入り。日本ハム先発のドラ1新人・伊藤撃ちを狙う。
中日の先発は大野雄大投手(32)。日本ハムに対しては過去4戦3勝と好相性。チームは交流戦最初のソフトバンク戦で2勝1分けと勝ち越しスタート。その流れで、大野雄は今季3勝目を狙う。
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・指・福留
7番・二・阿部
8番・捕・木下拓
9番・右・根尾
投・大野雄
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・指・福留
7番・二・阿部
8番・捕・木下拓
9番・右・根尾
投・大野雄
【日本ハム】
1番・中・浅間
2番・一・高浜
3番・左・西川
4番・指・近藤
5番・二・渡辺
6番・右・大田
7番・遊・石井
8番・捕・石川亮
9番・三・平沼
投・伊藤
1番・中・浅間
2番・一・高浜
3番・左・西川
4番・指・近藤
5番・二・渡辺
6番・右・大田
7番・遊・石井
8番・捕・石川亮
9番・三・平沼
投・伊藤
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