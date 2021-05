King & Prince「Magic Touch / Beating Hearts」(ユニバーサル ミュージック/5月19日発売)

King & Princeの7thシングル「Magic Touch / Beating Hearts」が、初週46.4万枚を売り上げ、5月25日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: Magic Touch / Beating Hearts / King & Prince

2位: STOP FOR NOTHING / FANTASTICS from EXILE TRIBE

3位: Anonymous(feat.wonk) / 香取慎吾

4位: BABYLONIA / Task have Fun

5位: Kura Kura / TWICE

6位: プリンセスでんぱパワー!シャインオン!/千秋万歳!電波一座! / でんぱ組.inc

7位: THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 02(PRISISM) / イルミネーションスターズ

8位: ネガティブファイター / Hey!Say!JUMP

9位: THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 058-060 黒埼ちとせ・砂塚あきら・久川凪(Beat of the Night/#HE4DSHOT/14平米にスーベニア) / 黒埼ちとせ(CV:佐倉薫)/砂塚あきら(CV:富田美憂)/久川凪(CV:立花日菜)

10位: 愛しい人 / SUPER BEAVER

