国立競技場 (C)ORICON NewS inc.

人気グループ・嵐が昨年のデビュー記念日11月3日に配信ライブとして開催した『アラフェス2020 at 国立競技場』がDVD/Blu-ray化され、7月28日に発売されることが決定した。

「嵐とファンで作るお祭り」として、過去2012年、2013年に国立競技場で開催されてきた『アラフェス』。約7年ぶりとなった今回の『アラフェス2020』は、生まれ変わった国立競技場から、アーティスト初の単独公演として開催された。

嵐がこれまでリリースしてきたシングル曲、カップリング曲、アルバム曲など各部で事前に投票を行い、その集計結果を元にPART1/PART2に分けてライブを構成。高さ40メートルのウォーターキャノン、2500発の花火、5万個の風船などを使った圧巻の演出はもちろん、AR技術を駆使した配信ライブならではの演出など、人気曲から最新曲まで合計41曲のパフォーマンスを、余すところなく収録する。

本作はDVD/Blu-rayともに通常盤/初回プレス仕様、通常盤の2形態。初回プレス仕様は特殊パッケージで72ページのライブフォトブックレットが封入される。

■ライブDVD/Blu-ray『アラフェス2020 at 国立競技場』収録内容

※DVD/Blu-ray共通

【PART1】

overture

・Love so sweet

・五里霧中

・言葉より大切なもの

・PIKA☆☆NCHI DOUBLE

・Love Situation

・Summer Splash!

・ファイトソング

・Shake it !

・虹

・Rain

・One Love : Reborn

・Still...

・僕が僕のすべて

・ユメニカケル

・T.A.B.O.O

・Disco Star

・希望の証

・Count on me

・時計じかけのアンブレラ

・P・A・R・A・D・O・X

・Lucky Man

・エナジーソング〜絶好調超!!!!〜

・5×10

【PART2】

・overture

・5×20

・Happiness

・CARNIVAL NIGHT part2

・BRAVE

・君のうた

・素晴らしき世界

・Sugar

・a Day in Our Life : Reborn

・IN THE SUMMER

・Whenever You Call

・Monster

・season

・truth

・カイト

・A・RA・SHI

・感謝カンゲキ雨嵐

・Turning Up

・カンパイ・ソング

