映画『るろうに剣心 最終章 The Beginning』主題歌「Broken Heart of Gold」をリリースしたONE OK ROCK

ONE OK ROCKが27日深夜、YouTube生配信を行い、佐藤健主演映画『るろうに剣心 最終章 The Beginning』(6月4日公開)のために書き下ろした主題歌「Broken Heart of Gold」をリリースすることをサプライズ発表。日付変わってきょう28日、配信リリースした。

映画『るろうに剣心 最終章 The Final』主題歌として書き下ろした前作「Renegades」とは打って変わって、ピアノの旋律が印象的なミディアムバラード。「Taking Off」や「Eye of the Storm」のプロデュースを手がけたダン・ランキャスターとイギリスで制作された。

生配信では、新曲「Broken Hearts of Gold」のミュージックビデオ(MV)を公募することも発表となった。実写、アニメーション、歌詞動画、グラフィックなど表現手法は問わず、プロ、アマチュア、国籍、年齢も不問。最優秀作品は賞金50万円が贈呈され、YouTubeのONE OK ROCK公式チャンネルでオフィシャルMVとして全世界に向けて公開される。募集は特設サイトで6月1日~30日まで。7月上旬に結果を発表する予定。

また、1年半ぶりとなる有観客ライブを7月に山梨県・河口湖ステラシアターで計7公演行うことも決定した。自身初のアコースティックライブで、客席との距離もこれまでにないほど近いプレミアムなライブになっている。会場には足を運べないファンのために、ライブ配信も決定。河口湖ステラシアターで事前収録した映像を7月31日に配信する。詳細は追って発表される。

■ONE OK ROCK 2021 “Day to Night Acoustic Sessions” at STELLAR THEATER

7月22日(木)山梨・河口湖ステラシアター 夜1公演

7月23日(金)山梨・河口湖ステラシアター 昼・夜2公演

7月24日(土)山梨・河口湖ステラシアター 昼・夜2公演

7月25日(日)山梨・河口湖ステラシアター 昼・夜2公演

▽ライブ配信

7月31日(土)山梨・河口湖ステラシアター公演 午後7時信開始予定

※河口湖ステラシアター公演を有観客で事前収録したものを配信

