『ウマ娘』新情報発表、新サポートカードにカワカミプリンセスなど リアルイベント追加出演者にライスシャワー役・石見舞菜香
2021年5月27日 22時52分 (5月28日 00時05分更新)
人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の新情報が27日、発表された。ストーリーイベント「花咲く乙女のJunePride」が28日よりスタートするほか、8月28日・29日に開催予定の大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE」の続報として、ライスシャワー役の石見舞菜香が追加出演することが発表された。
ストーリーイベント「花咲く乙女のJunePride」のイベント報酬は、イベント限定SSRサポートカード「[おもい、ねがう]メジロドーベル」。また、28日よりガチャに登場する新たな育成ウマ娘とサポートカードのイラストが公開。新育成ウマ娘は、★3[サンライト・ブーケ]マヤノトップガン」、「★3[クエルクス・キウィーリス]エアグルーヴ」、新サポートカードはSSRサポートカード「[花嫁たるもの！！]カワカミプリンセス」、SSRサポートカード「[召しませふぁーすとBite！]ヒシアケボノ」。
【写真】田中将大が育てたウマ娘！ミホノブルボン、テイオー…Aランクがズラリ
【写真】オーナー・北島三郎もにっこり！美少女化したキタサンブラック
【ツーショット写真】生前のスペシャルウィーク＆担当声優・和氣あず未の神写真
【写真】アニサマで「うまぴょい！」 ウマ娘声優の絶対領域がチラリ
【動画】テイオー＆スペちゃんのツーショット！ジャージ姿でほっこり
【写真】オーナー・北島三郎もにっこり！美少女化したキタサンブラック
【ツーショット写真】生前のスペシャルウィーク＆担当声優・和氣あず未の神写真
【写真】アニサマで「うまぴょい！」 ウマ娘声優の絶対領域がチラリ
【動画】テイオー＆スペちゃんのツーショット！ジャージ姿でほっこり
PR情報