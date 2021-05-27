【中日スタメン】ソフトバンクに3連勝なるか 根尾が外れ8番右翼に武田、先発は1カ月ぶり勝利へ勝野
2021年5月27日 17時10分
◇27日 中日―ソフトバンク（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表された。ソフトバンク相手に交流戦2連勝スタートを切った与田竜が、王者・ソフトバンク相手に初の同一カード3連勝を狙う。
4試合連続スタメンだった根尾昂内野手（21）が先発を外れ、右翼には武田健吾外野手（27）が入った。
先発は勝野昌慶投手（23）。4月28日の阪神戦（バンテリン）以来、白星から遠ざかっている。1カ月ぶりの勝利をつかみたい。
【ソフトバンク】
1番・二・牧原大
2番・遊・今宮
3番・左・栗原
4番・右・柳田
5番・一・中村晃
6番・中・上林
7番・捕・甲斐
8番・三・松田
9番・投・笠谷
1番・二・牧原大
2番・遊・今宮
3番・左・栗原
4番・右・柳田
5番・一・中村晃
6番・中・上林
7番・捕・甲斐
8番・三・松田
9番・投・笠谷
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・武田
9番・投・勝野
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・武田
9番・投・勝野
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