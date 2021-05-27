本文へ移動

【中日スタメン】ソフトバンクに3連勝なるか 根尾が外れ8番右翼に武田、先発は1カ月ぶり勝利へ勝野

2021年5月27日 17時10分

このエントリーをはてなブックマークに追加
遊撃のポジションでノックを受ける根尾

遊撃のポジションでノックを受ける根尾

　◇27日　中日―ソフトバンク（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表された。ソフトバンク相手に交流戦2連勝スタートを切った与田竜が、王者・ソフトバンク相手に初の同一カード3連勝を狙う。
　4試合連続スタメンだった根尾昂内野手（21）が先発を外れ、右翼には武田健吾外野手（27）が入った。
　先発は勝野昌慶投手（23）。4月28日の阪神戦（バンテリン）以来、白星から遠ざかっている。1カ月ぶりの勝利をつかみたい。
【ソフトバンク】
1番・二・牧原大
2番・遊・今宮
3番・左・栗原
4番・右・柳田
5番・一・中村晃
6番・中・上林
7番・捕・甲斐
8番・三・松田
9番・投・笠谷
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・三ツ俣
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・武田
9番・投・勝野

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ