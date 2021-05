国民的大ヒットアニメ『鬼滅の刃』の主人公・竈門炭治郎と人気キャラ・煉獄杏寿郎が、9日発売の男性ファッション誌『MEN'S NON-NO』7月号増刊(集英社)の表紙に登場。モノクロのスペシャルなアニメ描き下ろしビジュアルで、カバーを飾った。

同号&成田凌が表紙を飾った「通常版」ともに、特別付録は歴代興収1位となった大ヒット映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の心が燃える名シーン、“コミックスカバー&クリアファイル3種”の豪華4点セット。

コミックスカバーのコンセプトは、物語の名シーンの“表”と“裏”。対峙する煉獄杏寿郎と猗窩座の顔を、ひとつなぎのようにデザイン。武の道を極めようと鬼の道を選んだ猗窩座と、人間であり続けた煉獄が、折り返すとカバーの両面になるダイナミックな構図となっている。

クリアファイルも、作品の醍醐味である迫力のバトルシーンを表に、裏にはもう一つの魅力である家族愛に胸が熱くなる名シーンをデザイン。炭治郎と煉獄の“強さ”と“優しさ”、その両面を印象的に表現したスペシャルなクリアファイルに仕上がっている。

さらに、誌面ではアニメのメインキャラを務める4人の声優陣、竈門炭治郎役の花江夏樹、竈門禰豆子役の鬼頭明里、我妻善逸役の下野紘、嘴平伊之助役の松岡禎丞が登場。アフレコの裏話や映画への想いを語った。

illustrated by Matsushima Akira

painted by Omae Yuko

digital works by ufotable

関連キーワード アニメ